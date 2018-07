O ator e comediante Eri Johnson irá se apresentar em Goiânia com a peça Um Casamento Feliz, nos próximos dias 21 e 22 de julho, no sábado será às 21h e no domingo às 18h. A peça acontecerá no Teatro da PUC, localizado no Jardim Goiás. O evento tem o apoio e produção local da Cultura do Riso e Grupo Topbrasil, com ingressos de 40 a 90 reais.

Henrique (Eri Johnson), um heterossexual e solteirão convicto. Recebe uma herança milionária da sua Tia Carola, mas no testamento consta a condição que ele precisa se casar, e ficar bem casado por um período mínimo de um ano. Durante esse período, ele receberá visitas esporádicas de um oficial de justiça, para avaliar se realmente ele está vivendo “Um Casamento Feliz”.

Para não deixar de receber a herança, Henrique aceita a proposta de seu advogado e amigo Roberto (João Lima Jr.), em realizar um casamento com Dodô (Renato Rabelo). Que além de ser o seu melhor amigo, é ator e também heterossexual.

A partir daí inúmeras situações inusitadas e divertidíssimas acontecem, quando o lar cor de rosa do falso casal gay é visitado por vários personagens, tais como o Pai de Henrique (Raymundo de Souza), um viúvo extremamente religioso e aparentemente sisudo. O advogado Roberto, que é um homem estressadíssimo com sua futura ex esposa. E a nova namorada de Henrique (Rayane Morais), que é uma especialista em farejar e detectar homens casados.

Uma Comédia com diálogos precisos, onde a trama construída com inteligência e conteúdos, faz com que todo elenco brilhe por igual, e transforme seu público em cumplice das diversificadas e engraçadíssimas situações criadas em cena.

Numa dinâmica incansável. “Um Casamento Feliz”, não vai deixar você descansar seus olhos nem para uma piscadinha.

Serviço

Eri Johnson – Um Casamento Feliz

Data: Sábado 21 de julho, às 21h e domingo 22 de julho, às 18h

Local: Teatro da Puc (Endereço: Avenida Fued José Sebba, Quadra A 16, 1184 – Jardim Goiás)

Vendas ON LINE 24 horas: originalingressos.com

Valores de Ingressos: De R$40,00 a R$90,00 (Quem paga Meia: Estudantes, Idosos, PNE)

Pontos de venda físicos:

LEITURA (Goiânia Shopping): Seg a Sáb das 10h às 22h e Domingo das 14h às 20h

FNAC (Shop.Flamboyant) – Seg a Sáb das 10 às 20h e das 14h às 18h

LOJAS MORMAII – ( Shop.: Passeio das águas e Bougainville) Seg a Sáb das 10h às 22h e Domingo das 14h às 20h

Informações: (062) 4141-2270 ou culturadoriso.com