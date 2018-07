Vamos devolver a qualidade de vida aos goianos, diz Ronaldo Caiado em encontro da oposição em Quirinópolis

Senador finalizou no município o giro pelo Sudoeste ao lado de Lincoln Tejota, Wilder Morais e pré-candidatos da frente Unidos para Mudar Goiás

Um dos municípios goianos onde historicamente Ronaldo Caiado (Democratas) obteve suas maiores vitórias eleitorais, Quirinópolis sediou na noite de quarta-feira (18/07) mais um grande encontro da frente de oposição Unidos para Mudar Goiás com lideranças centenas de municípios. Ao lado do senador Wilder Morais (Democratas) e do deputado estadual Lincoln Tejota (PROS), Ronaldo Caiado destacou políticas que pretende implementar para otimizar a máquina pública e oferecer um atendimento de qualidade em todas as áreas.

“Vamos regionalizar de verdade a saúde em Goiás, levar os médicos especialistas para todas as regiões do Estado e vamos avançar na política do programa de saúde da família. Devolveremos à titularidade aos professores, que devem ser valorizados, e policial não vai ganhar salário fome de R$ 1,5 mil, não! Esse governo que está aí só se preocupa com uma coisa: encontrar maneiras de desviar recursos públicos”, lamentou.

O líder do Democratas pediu ainda empenho dos aliados aos pré-candidatos a deputado que, segundo ele, são de suma importância para o projeto. “Estamos debatendo política de maneira aberta, plural, com todos. Temos a possibilidade de acabar com a corrupção no Palácio das Esmeraldas e levar renovação séria à Assembleia e ao Congresso”, afirmou.

Pré-candidato à reeleição, o senador Wilder Morais emocionou-se ao lembrar de sua infância pobre em Taquaral de Goiás e contar como a educação lhe fez crescer na vida. “Eu nunca pensei que estaria aqui ao lado desses homens tão importantes da política brasileira. Eu era suplente de senador e Deus me deu a oportunidade de trabalhar pelo meu Estado. Fui um senador que em tão pouco tempo fez o que fiz por Goiás, levei recursos para 246 municípios” contou e seguiu: “Transformei minha verba parlamentar em livros para estudantes e estou destinando mais R$ 2 bilhões para o ano que vem para Goiás.”

Lincoln Tejota, que é pré-candidato a vice, criticou os que tentam vender uma imagem errônea de Ronaldo Caiado. “Essa é a roupa deles próprios. O senhor é um homem íntegro, acessível e humilde. Que digam que o senhor é duro, mas é duro contra a corrupção”, enalteceu.

Presente no evento, o deputado federal Delegado Waldir (PSL) reforçou a necessidade de mudança nos rumos de Goiás. “Fui a um centro de de especialidades aqui em Quirinópolis e me deparei com uma obra inacabada. O governo inaugurou, mas entrei lá dentro, banheiro inacabado, móveis abandonados. Uma vergonha, o prédio maravilhoso, mas está abandonado e já foi inaugurado pelo atual governador. Fui ao Credeq, não tem um funcionário, inauguraram, mas não vai funcionar, é estelionato eleitoral, é bandidagem com o dinheiro público”, criticou.

Participaram do evento também lideranças locais, como o presidente do Sindicato Rural de Quirinópolis, Cassildo Alves, que pediu empenho do senador para as dificuldades dos produtores rurais. “Quero pedir que o senhor utilize os órgãos rurais para realmente beneficiar e dar condições de que nós trabalhemos e não só para multar. O senhor não precisa de prefeito, ex-prefeito, o povo de Quirinópolis é quem está contigo. Saiba disso”, arrematou.