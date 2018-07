A partir de hoje, EBC terá página na internet sobre eleições 2018

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança nesta sexta-feira (20) página na web – que vai reunir todo o material jornalístico produzido sobre o processo eleitoral. A começar das convenções partidárias, que vão definir candidaturas próprias ou coligações. O endereço é www.ebc.com.br/eleicoes2018.

Estarão disponíveis matérias produzidas pela TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional. A ação, em termos de distribuição e publicação, vai envolver também a Radioagência e o Portal EBC.

A cobertura dos veículos da empresa será temática e propositiva, centrada nos interesses dos cidadãos. Equipes de reportagem já viajam pelo país, produzindo séries de matérias especiais sobre grandes temas como saúde, segurança, educação e emprego. Além dos desafios e carências nestas áreas, o objetivo também é mostrar experiências bem sucedidas, caminhos que o presidente eleito poderá trilhar. As reportagens serão trabalhadas em diferentes linguagens pelos veículos da EBC, com o apoio da equipe de web.

Destaque ainda para a série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República, que irá ao ar a partir do dia 16 de agosto, coincidindo com o início oficial da campanha. As entrevistas, ao vivo, serão veiculadas simultaneamente pela TV Brasil, rede da Rádio Nacional, Agência Brasil, Portal EBC e emissoras de rádio de todo o país que se interessarem em retransmiti-las.

As entrevistas serão mediadas pela jornalista Roseann Kennedy e contarão com as presenças de três jornalistas da EBC, representando os veículos da empresa.

Fonte: Agência Brasil