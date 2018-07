Em Minaçu, José Eliton enaltece trabalho social da igreja Assembleia de Deus

O governador José Eliton esteve (ontem (19/7) em Minaçu, Norte do estado, onde participou da abertura da 17ª Conferência Missionária do Estado de Goiás, realizada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O evento reuniu cerca de 3 mil pessoas, entre missionários, pastores e líderes de todo o Estado de Goiás, e também da Bahia, Piauí, Maranhão e de outras regiões do Nordeste. O ex-governador de Goiás Marconi Perillo também participou.

Convidado a falar para o público presente, José Eliton agradeceu a acolhida e disse que sentia uma alegria muito grande de participar do evento, dando as boas vindas, em nome do Governo de Goiás, a todas as delegações presentes. Ao exaltar os líderes da congregação, enalteceu o trabalho social feito pela igreja. “Fico muito honrado em enxergar a extraordinária ação da igreja em todos os aspectos e é por isso que, como governante, venho aqui, com convicção para externar meus agradecimentos ao trabalho que é realizado em favor do cidadão”, disse, citando a presença da igreja na assistência a idosos e dependentes químicos. Disse ainda que “ninguém faz nada sozinho” e se colocou, mais uma vez, à disposição da igreja, no apoio desse trabalho social e humanístico.

O bispo Oídes José do Carmo, presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus no Estado de Goiás, e do Campo de Campinas (Goiânia), abriu a Conferência, que acontece anualmente, ressaltando o lema “Unindo a Igreja para evangelizar o mundo”. Ele afirmou que “ainda há muito o que fazer” no trabalho missionário e de evangelização, para levar a palavra de Deus ao mundo.

O pastor-presidente do Campo de Minaçu, Antonildo de Souza, que dirige uma congregação de 5 mil membros, disse que a Conferência reúne cerca de 400 pastores e líderes e que o objetivo dos três dias de reunião – vai até o domingo, 22/07- é estimular a união das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Brasil. “Jesus nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura, e nosso objetivo é que a Igreja esteja unida neste propósito”. Disse que a presença do governador José Eliton ė importante no evento. “É gratificante receber a maior autoridade do nosso Estado”, sintetizou.

Instado a falar, Marconi disse ter acompanhado o crescimento da igreja Assembleia de Deus, sublinhando o compromisso que ela tem “com a fé, com a evangelização e com o social”. E ressaltou que sempre teve a parceria e respeitou a congregação durante seus governos. “Essa igreja fez muito pelo social aqui em Minaçu, tirou muito jovem do descaminho, muitas pessoas do álcool, encaminhou muita gente. É uma igreja abençoada, afirmou. “Quero desejar a vocês muito sucesso nesta Conferência”, exaltou, elogiando as lideranças da congregação.