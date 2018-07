Happy Hour ao som de Beatles

Para comemorar o sucesso da exposição Beatlemania Experience e fazer os clientes mergulharem ainda mais no mundo mágico dos Beatles, o Passeio das Águas Shopping promove o Happy Hour Beatlemania. Durante quatro sextas-feiras, o público terá a oportunidade de ouvir as músicas do quarteto de Liverpool em várias versões diferentes. A atração, que acontece na praça de alimentação, é gratuita e começa às 19h.

Nesta primeira sexta-feira, dia 20 de julho, a Banda Versário comanda a animação do público. Já no dia 27 de julho, o evento será dedicado as crianças com a apresentação da Banda Lupa Kids. O The Blackbirds traz todo o rock dos Beatles para o centro de compras, no dia 03 de agosto. E para finalizar com chave de ouro, no dia 10 de agosto, o grupo Karmica chega com seu tributo especial da banda inglesa.

Serviço

Happy Hour Beatlemania

Programação

20 de julho – Banda Versário

27 de julho – Banda Lupa Kids

03 de agosto – The Blackbirds

10 de agosto – Karmica

Horário: Às 19 horas

Valor: Gratuita

Onde: Praça de Alimentação do Passeio das Águas Shopping