Projeto que amplia FCO recebe parecer favorável

O PL 3446/2015, de autoria do deputado federal Marcos Abrão, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e nesta semana recebeu parecer favorável do relator da CCJ. A proposta determina que 20% dos recursos do Fundo Financiamento do Centro-Oeste sejam destinados a linhas de crédito para micro e pequenos produtores rurais e micro e pequenas empresas.

Segundo o autor do projeto, a alteração “define parâmetros mais claros para a aplicação do FCO. A concessão de crédito de forma responsável e a juros mais baixos democratiza o acesso à tecnologia de ponta e garante mais produtividade, qualidade e eficiência para atividades que são primordiais em nossa economia”, afirmou.

As pequenas e médias propriedades rurais são responsáveis pelo abastecimento do mercado interno brasileiro enquanto as micro e pequenas empresas concentram a maior parte dos postos de trabalho no setor privado. O parlamentar ressalta que “a proposta irá ampliar o montante de crédito e a quantidade de linhas disponibilizadas, para oferecer às pessoas que mais precisam o suporte necessário para alavancar seu negócio”.