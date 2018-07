Termina na segunda, 23, prazo para cadastro reserva entregar documentos na Agehab

Mais de200 sorteados do Nelson Mandela, Jardins do Cerrado 10 e Buriti Sereno devem comparecer à Agehab para não perderem o direito à moradia

Aos 50 anos, a doméstica Sueli Aparecida Nunes ainda estava com as mãos trêmulas quando entregou seus documentos na Agência Goiana de Habitação (Agehab). Ela ficou muito emocionada quando soube que foi sorteada na recomposição do cadastro reserva do Residencial Jardins do Cerrado 10, em Goiânia. Providenciou logo os documentos e correu para a Agehab, que fica na Rua 18-A, esquina com República do Líbano, no Setor Aeroporto. Mais de 200 famílias foram convocadas pela Agência para entregar até a próxima segunda-feira (23/7) a documentação que dá direito a continuar sonhando com as moradias em três empreendimentos: Nelson Mandela e Jardins do Cerrado 10, em Goiânia, e Buriti Sereno, em Aparecida. Os inscritos devem conferir se seu nome consta na lista publicada no sitewww.agehab.go.gov.br.

O presidente da Agehab, Cleomar Dutra, explica que o novo cadastro reserva será chamado em casos de desistência ou desclassificação de candidatos selecionados. Ele ressalta que no caso do Nelson Mandela, por exemplo, já existe apartamento pronto esperando o primeiro da fila para assinar o contrato. Para isso, Cleomar Dutra alerta para a importância de entregar os documentos. “Fique atento se seu nome está na lista ou poderá perder a grande oportunidade de realizar o grande sonho da maioria das pessoas”, alerta. Foram convocados para entregar os documentos 47 pessoas do Nelson Mandela, 78 do Jardins do Cerrado e 118 do Buriti Sereno.

De acordo com o presidente da Agehab, o sorteio de recomposição do cadastro reserva foi realizado em maio, na presença de representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Participaram automaticamente as famílias já habilitadas para os três residenciais no primeiro sorteio. Não foram abertas novas inscrições.

“Só Deus sabe a emoção que estou sentindo. São muitos anos esperando, mas nunca perdi a esperança de que ia conseguir. Saber que a moradia pode estar tão próxima enche meu coração de alegria”, revela a autônoma Ângela Bonifácio Pereira, 50 anos, outra sorteada do Buriti Sereno que compareceu à Agehab para entregar a documentação.

Documentos necessários

São necessários os seguintes documentos para garantir o lugar na fila de espera: RG e CPF do titular, cônjuge (se houver) e dependentes, comprovantes de estado civil, endereço e renda, título de eleitor, número do Cadastro Único (CadÚnico), atestado médico contendo a Classificação Internacional da Doença (CID) – caso haja alguém da família com deficiência, documentos que comprovem cada um dos critérios classificatórios informados na inscrição (ex.: vínculo de pelo menos 5 anos com o município, morador de área de risco, aluguel excessivo etc.). Quem não tiver o registro no CadÚnico, deve solicitá-lo na prefeitura de sua cidade. No caso de Goiânia, o órgão responsável é a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) fica na Rua 25-A esquina c/ Av. República do Líbano, no Setor Aeroporto.