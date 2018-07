Acompanhado por secretários e auxiliares das diferentes áreas da administração estadual, o governador José Eliton apresentou, na semana passada, balanço dos 100 dias de governo e os resultados de ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2018. Eliton destacou o cumprimento das metas do Plano de Governo, que, segundo os números demonstrados aos jornalistas, alcançam a marca de 97,53% do que foi pactuado com a população em 2014.

“Temos muito que mostrar nas diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, cidadania, cultura, gestão hídrica, entre outras”, disse José Eliton. Ele afirmou que objetiva, até o final da gestão, completar as metas do Plano de Governo.

Ao repercutir as ações de Segurança Pública, ressaltadas pelo governador, o secretário Irapuan Costa Jr. afirmou que o saldo é absolutamente positivo. “Um dos destaques é o programa Mais Segurança, lançado em abril e que colabora para a queda de todos os índices de criminalidade, de janeiro a junho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado”, pontuou o secretário.

Irapuã Costa Jr. citou avanços na segurança no transporte coletivo, com os programas Batalhão de Terminal, Viagem mais Segura e o Monitoramento dos Terminais. “São programas que resultaram em queda de 60% no número de casos de roubos em junho, se comparado com o mesmo mês do ano passado”, explicou o secretário.

Em relação à saúde, o secretário em exercício, Wagner Mendonça, falou do programa 3º Turno, programa de atendimento médico em horário estendido. “Foram 13.488 procedimentos realizados, entre cirurgias, exames e consultas, em nove hospitais estaduais na capital e no interior”, pontuou. A meta, segundo Wagner, é chegar a 98 mil procedimentos até o fim deste ano.

O recém-empossado secretário de Educação, Cultura e Esportes, Flávio Peixoto, falou da satisfação que teve ao receber o relatório das ações na área e ressaltou a importância da autorização do pagamento do piso para os professores da rede estadual. “O governador José Eliton sempre diz: ‘Piso não discute, se paga’. E, isso demonstra a importância que ele dá aos professores, que são a alma da Educação”, observou o secretário.

Projeção

O secretário de Desenvolvimento, Leandro Ribeiro, defendeu que Goiás cresce acima da média brasileira. “Estamos com um estado totalmente pujante, sendo muito procurado por empresários e indústrias para investimento, devido a ótima posição geográfica, além da política de incentivo que dá credibilidade aos investidores”, disse.

Durante o balanço, o governador José Eliton apresentou os resultados positivos da economia em Goiás, a atração de novos investimentos e o saldo muito bom da balança comercial. O balanço trouxe, ainda, os resultados dos programas Goiás na Frente e Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI).