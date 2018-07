18ª Goiânia Mostra Curtas recebe curtas de 25 estados e Distrito Federal

Balanço de inscrições do festival soma um total 999 curtas-metragens inscritos

A 18ª Goiânia Mostra Curtas recebeu filmes de 25 estados brasileiros e Distrito Federal. Ao todo foram 999 curtas-metragens inscritos até durante o período entre 15 de maio e 20 de julho. Os estados com maior número de inscrições foram São Paulo, com 251 inscrições; seguido do Rio de Janeiro, com 166 filmes; Goiás, com 87 curtas; Pernambuco, total de 70 produções e Minas Gerais, como 67 inscritos. No quesito gêneros, ficção saiu na frente com 554 produções inscritas, seguido de Documentário com 266, Animação com 119 e Experimental somando 60 títulos. Nesta edição, a mostra contempla os filmes produzidos entre 2017 e 2018 com duração de até 25 minutos.

As produções selecionadas serão exibidas durante o festival, que será realizado entre os dias 2 e 7 de outubro, divididos em cinco categorias de mostra competitivas – Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação, Curta Mostra Cinema nos Bairros e a 17ª Mostrinha. Todos os filmes selecionados concorrem ao Troféu Icumam e os vencedores das categorias Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Animação ainda recebem prêmios como locação de equipamentos, cursos de formação audiovisual, serviços de pós-produção, finalização, distribuição e prêmios de aquisição.

“A produção de curtas-metragens é um exercício vigoroso, é uma oportunidade muito rica de profissionalização para jovens diretores. O intuito do festival é fomentar essa produção e dar visibilidade a esse segmento. E um dos pontos mais prazerosos durante o processo é justamente poder perceber as várias nuances das produções audiovisuais pelo Brasil”, afirma Maria Abdalla, diretora geral do festival, além de curadora da Curta Mostra Brasil e Curta Mostra Cinema nos Bairros. Além de Abdalla, Pedro Maciel Guimarães, Cesar Cabral e Gabriela Romeu também participam da curadoria do festival, responsáveis por selecionar produções para a Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação e a Mostrinha, respectivamente.

Mostras

O festival conta com cinco categorias de mostra competitiva. Sob a curadoria de Maria Abdalla, a Curta Mostra Brasil busca produções das diferentes regiões brasileiras; a Curta Mostra Goiás tem curadoria do professor e pesquisador Pedro Maciel Guimarães, com o compromisso de reunir obras que retratam de as inquietações do cinema goiano; a Curta Mostra Animação traz um tom lúdico para o festival por meio de uma seleção de curtas de animação reunidos pelo curador Cesar Cabral; a Curta Mostra Cinema nos Bairros leva ao público de bairros distantes toda a diversidade revelada pelo cinema de curta-metragem, com curadoria de Maria Abdalla; já a Mostrinha, este ano com curadoria de Gabriela Romeu, é voltada ao público infantojuvenil e geral interessado, com articulação direta na rede pública de ensino do estado e do município.

A Goiânia Mostra Curtas ainda conta com a Mostra Especial, que todos os anos cria espaço para debater um tema relevante para a sociedade e o meio audiovisual. Em 2018, a curadoria está sob a batuta de Maíra Bühler, antropóloga, roteirista e diretora brasileira premiada e a frente de produções relevantes do cinema nacional. Os filmes selecionados para a categoria especial não fazem parte da mostra competitiva.

O Festival

Com uma programação totalmente gratuita, o festival ainda integra, ao longo dos seis dias de realização, oficinas, painéis, debates, encontros, master class, lançamento literário e exibições em praça pública. Ao longo de 17 anos de atividade, a Goiânia Mostra Curtas exibiu cerca de 1800 filmes para um público de 268 mil espectadores de todas as idades.

A 18ª Goiânia Mostra Curtas é realizado pelo Icumam Cultural e Instituto, com o incentivo institucional do Ministério da Cultura por meio da Secretaria do Audiovisual, e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), por meio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás e apoio da Unimed Goiânia. O Icumam busca outros parceiros junto a empresas, parcerias institucionais e organizações do terceiro setor para sua realização.

Serviço:

18ª Goiânia Mostra Curtas

Data: De 2 a 7 de outubro de 2018

Local: Teatro Goiânia

Mais informações: (62) 3218-3779

www.goianiamostracurtas.com.br