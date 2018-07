Bazar | Cavalhada em Goiânia

Há mais de 200 anos, religiosidade, cultura e turismo se misturam nas festas tradicionais conhecidas como Cavalhadas. Quem curte pode conferir um pouco dessa riqueza popular na Exposição Circuito Cavalhadas de Goiás, promovida pelo Passeio das Águas Shopping em parceria com a Goiás Turismo. De 20 e 29 de julho, o público vai ter acesso, gratuitamente, a vestimentas, apetrechos dos cavaleiros e outras particularidades que caracterizam a festa. No sábado, 21, tem programação especial. Música com a banda marcial Lira Jaraguaense e a Cavalhadinha, uma versão infantil da encenação da batalha entre Mouros e Cristãos. Será às 17h.

She-Ra moderninha

Essa fez parte da infância de muita gente: She-Ra. Lançada originalmente em 1985, a personagem de série de animação está prestes a ganhar uma nova versão. Para quem não sabe, She-Ra é o alter-ego superpoderoso da princesa Adora e irmã gêmea de He-Man. Produzida pela Netflix e DreamWorks, a nova série vai contar a história de uma aventura atemporal sobre amizade feminina e poder. A promessa é que seja lançada ainda em 2018.

Bate papo sobre Confeitaria Brasileira

As técnicas, os ingredientes e a originalidade da Confeitaria Brasileira são tema da roda de conversa promovida nesta segunda, 23, no Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus Goiânia, a partir das 19h15, com profissionais da área gastronômica. O encontro integra o ‘Cozinha de Raiz Vivência Goiana’, projeto do chef Gilmar Borges (foto), que será realizado em agosto no Passeio das Águas. Ideia é resgatar e valoriza a rica diversidade cultural alimentar do nosso Estado

Coletivo Coca-Cola

Conectar a garotada a oportunidades de emprego é a ideia do Coletivo Jovem. O programa tem foco em temas como Comunicação, Marketing, Vendas e Produção de Eventos. Podem participar jovens de 16 a 25 anos, que cursam ou já concluíram o Ensino Médio. Inscrições até 3 de agosto. Os encontros serão realizados duas vezes por semana, do dia 6 de agosto até 27 de setembro.

