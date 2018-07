Daniel: “Não vamos deixar a política do atraso enganar os goianos”

Em encontro com lideranças de sete municípios reunidos em Americano do Brasil, o pré-candidato a governador do MDB, Daniel Vilela, afirmou que Goiás precisa de um projeto de futuro para retomar seu desenvolvimento e fez o alerta: “Não vamos deixar a política do atraso enganar os goianos”.

O deputado federal apresentou os sete pilares de seu programa de governo, que ele tem divulgado paulatinamente pelas redes sociais nos últimos dias, e mostrou aos presentes que seu projeto foi formatado para conectar Goiás com as práticas mais modernas de gestão que estão disponíveis no mundo, tanto no setor público quanto na iniciativa privada.

“Não faz sentido o vivermos num mundo digital, com inovações que melhoram a vida de todos, e o governo ficar preso às amarras do século passado”, afirmou Daniel Vilela. “A verdade é que temos um governo absurdamente caro para o serviço que oferece, que é de baixa qualidade. Mas vamos mudar isto com uma política focada na eficiência, no resultado, sem demagogia ou manifestações de megalomania”, afirmou Daniel.

O pré-candidato disse que chegou o momento do governo assumir suas responsabilidades e apresentar um projeto factível de desenvolvimento e de proteção dos cidadãos. “Temos hoje um governo que terceiriza suas responsabilidades. Fala que o problema da alta criminalidade é da legislação do País e fecha os olhos para o fato de que vários Estados, como São Paulo, estão conseguindo reduzir drasticamente os índices de violência com gestão”, citou Daniel. “Precisamos de um governo que abra os olhos e tenha coragem de enfrentar as demandas de frente, sem terceirizar suas responsabilidades”.

A reunião foi organizada pelo presidente do MDB de Americano do Brasil, Carlinhos do Eliseu, e contou com lideranças de Santa Bárbara, Heitoraí, Itaberaí, Hidrolândia, Anicuns e Sanclerlândia. Participaram também o deputado estadual Wagner Siqueira, os pré-candidatos ao Senado Agenor Mariano e Pedro Chaves, o pré-candidato a deputado federal Marcelo Lins, além de vereadores, vice e ex-prefeitos da região.

“Os goianos nunca tiveram medo de mudar, de buscar a força da juventude para promover as boas transformações para o Estado se desenvolver, e estamos vendo esse sentimento crescer novamente este ano. Daniel, esta é a sua vez. E nós vamos lutar dia e noite para que você faça de Goiás novamente um exemplo para o restante do País”, afirmou Wagner Siqueira. “Temos um governo omisso, que parece acreditar nas próprias mentiras. O MDB é oposição de verdade e vamos acabar com esse reinado dos tucanos e seus agregados”, afirmou Marcelo Lins.

Pedro Chaves e Agenor Mariano destacaram a convivência com Daniel na Câmara de Goiânia e no Congresso Nacional e falaram que a experiência que ele adquiriu durante esses anos o colocaram como líder natural da oposição no processo de renovação política do Estado.

Ex-prefeito de Heitoraí, Mazinho lembrou que Daniel saiu na frente e já está apresentando aos goianos seus projetos para o governo. “Enquanto os outros ficam só no discurso bonito, Daniel já mostrou de verdade a que veio”, disse. Vice-prefeito de Santa Bárbara, Higor Almeida (PHS) lembrou as conquistas de Daniel como deputado e disse que sua trajetória confirma o preparo para governar Goiás. “Se você já fez isto tudo pelos municípios como deputado, é porque seu lugar é no governo a partir do próximo ano para fazer muito mais”, disse.