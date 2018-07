Educação em Foco | Destaques goianos na Olimpíada de Informática

Alunos da rede municipal de ensino de Goiânia estão se sobressaindo na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Cento e setenta e cinco passaram pelas fases municipal e regional e chegaram à nacional. A competição é dividida em duas modalidades: Iniciação e Programação. Os estudantes participam da fase de Iniciação nível 1, 2 e Júnior. Esta modalidade tem como metodologia a resolução de exercícios de lógica em papel impresso. Na modalidade Programação, os exercícios são resolvidos no computador.

Jovens embaixadores

A Embaixada dos Estados Unidos recebe até o dia 12 de agosto inscrições de estudantes brasileiros, com idade entre 15 e 18 anos, que queiram participar da 17ª edição do Programa Jovens Embaixadores. A iniciativa do governo americano promove um intercâmbio de três semanas com todas as despesas pagas. Para participar é necessário preencher uma série de requisitos. As inscrições podem ser feitas pelo www.facebook.com/ JovensEmbaixadores ou pelo link http:// www.jovensembaixadores.org/2019. Outras informações pelo (62) 3201-3243.

Cursos gratuitos

O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) também está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos nas áreas de música, dança, teatro e artes visuais tanto na modalidade presencial quanto à distância.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. O início das aulas será no dia 27 de agosto na sede do Ciranda (Rua 227-A, Setor Universitário). Entre as opções estão design gráfico, edição de vídeo, dança afro, estudo do movimento na dança, processos de criação em dança no contexto escolar, violão (nível básico), teatro, contação de histórias, a arte do bem viver e educação ambiental.

Café com Pedro

Com a reabertura do Museu Pedro Ludovico Teixeira, a Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da Seduce decidiu promover uma série de atividades gratuitas ao público. Uma das ações é o projeto Café com Pedro, que será realizado uma vez por mês. A segunda edição, prevista para agosto, trará a palestra “Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos Limites da Modernidade”, com Nasr Chaul. Informações pelo telefone: (62) 3201.4678.