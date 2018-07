Em penúltimo encontro da frente Unidos para Mudar Goiás, em Catalão, lideranças de 56 municípios manifestam apoio a Caiado 

Cerca de duas mil pessoas fez questão de prestigiar o penúltimo encontro da frente ‘Unidos para Mudar Goiás’ neste sábado (21/07) no auditório do Centro de Ensino Superior de Catalão (Cesuc), cidade a 260 quilômetros de Goiânia, no Sudeste Goiano.

Lideranças políticas de 56 municípios prestigiaram o grupo liderado pelo senador Ronaldo Caiado (Democratas), pré-candidato ao governo de Goiás, que também conta com Lincoln Tejota na vice e Jorge Kajuru e Wilder Morais nas duas vagas ao Senado. Ao todo, a chapa contará com 600 candidatos a deputados estaduais e federais, de várias partes do estado.

Anfitrião da edição catalana, o prefeito da cidade e coordenador-geral da campanha, Adib Elias (MDB), destacou a importância do momento político para a região da Estrada de Ferro, um importante polo econômico, gerando empregos no agronegócio e na indústria.

“Diziam que a nossa região tinha pouco voto, em torno de 150 a 180 mil, o que nos impediria a buscar participação numa chapa majoritária ou a ter influência decisiva em uma eleição. Quero chamar a atenção do Sudeste de Goiás, nós precisamos estar juntos, para mostrarmos força e entrarmos nessa batalha para vencermos e acabarmos com esse ciclo de 20 anos no governo estadual”, afirmou Elias.

O prefeito finalizou seu discurso ao conclamar o público presente a ser um agente efetivo na transformação dos rumos da administração estadual. “Nós estamos cansados de sermos oposição. Me ajude, Catalão. Me ajude, região. Eu preciso de vocês. Se nós estivermos juntos, vamos eleger essa chapa para mudarmos o nosso Estado”.

Ao discursar no encontro, Ronaldo Caiado requisitou as lideranças apoio para que Goiás tenha o menor percentual de votos brancos, nulos e abstenções.

“Nesse momento de crise econômica e desilusão da população com a política, peço apoio de vocês àqueles que falam em não votar nessa eleição: trabalhem essa pessoa, mostrem que nem todos podem ser medidos pela régua da corrupção”, enfatizou.

Citando sua lisura em três décadas de vida pública, Ronaldo Caiado alerta que

é preciso que a população confie o voto em políticos dignos. “Se não tivermos bons gestores e um governo independente, não mudaremos esse triste patamar em que estamos”, disse.

Ao agradecer a presença das milhares de pessoas que lotaram o auditório da Cesuc, Caiado frisou o avanço de sua campanha dia após dia.

“O processo vai crescendo diariamente e a cada cidade onde caminhamos, somos recebidos de maneira impressionante e isto é gratificante. Em cada pessoa, vemos um gesto de esperança, pedindo a mudança em nosso estado, descontentes com o sucateamento generalizado na saúde, na educação, na segurança pública e na infraestrutura que estamos vivendo nas últimas duas décadas, por um governo preocupado com si, ignorando as angústias dos goianos”.

Desafios

Ronaldo Caiado reiterou seu compromisso de prestar contas e dar transparência aos atos e gastos do governo, se eleito governador na eleição do próximo dia 8 de outubro.

“As pessoas, por onde caminho, me abordam e me dizem: Caiado, nós precisamos mudar Goiás, não nos decepcione, está em suas mãos. Hoje em dia estamos lutando para resgatar a dignidade de um povo que trabalha diuturnamente, mas que está sendo saqueado todo dia com aumentos de impostos, multas e taxas e o governo não devolve nada a esta população”, pontuou.

“A responsabilidade de administrar um estado é grande, mas nós nunca nos acovardamos. Aprendi com meu avô a superar os obstáculos com cabeça erguida e sabedoria”, finalizou Caiado.

Estiveram presentes ainda Gracinha Caiado, Ana Luiza Fleury, Adriete Elias e Polliana Roller, respectivamente esposas de Ronaldo Caiado, Wilder Morais, Adib Elias e Ernesto Roller; os pré-candidatos a deputados federais Hermes Traldi (PMN), Wallace Landim Chorão (Podemos), Roseli da Saúde (Democratas) e Sargento Denise Brasil (PSL); os pré-candidatos a deputados estaduais Deusmar Barbosa (Democratas), Luiz Gustavo Sampaio (PSDC) e Paulo Daher (Democratas), além de vices-prefeitos, vereadores e demais lideranças.

Prefeitos do MDB

Embora o sentimento de boa parte do MDB fosse a favor de Ronaldo Caiado, a cúpula partidária decidiu seguir outro caminho com a pré-candidatura do deputado federal Daniel Vilela, presidente estadual do partido.

Mesmo assim, líderes emedebistas como os prefeitos Adib Elias (Catalão), Ernesto Roller (Formosa), Fausto Mariano (Turvânia), Paulo do Vale e Renato de Castro (Goianésia) decidiram questionar a decisão da cúpula e oficializaram, no último dia 20 de março, o apoio à pré-candidatura de Caiado, em evento realizado na Assembleia Legislativa, em Goiânia.

“Nós, prefeitos do MDB, nos juntamos em torno de Ronaldo Caiado para que Goias dê um basta aos escândalos, à ineficiência, e para que o nosso estado seja governado com amor e garanta melhorias na saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Vamos multiplicar, vamos transformar, pois é a força de vocês é fundamental. É com o esforço de vocês que vamos virar essa página negra na história do nosso estado. Deem as mãos, e vamos juntos devolver Goiás ao seu legítimo dono, que é o povo goiano”, asseverou.

Paulo do Vale acrescentou que o MDB em peso está a favor de Ronaldo Caiado e que o encontro deste sábado reforça a liderança de Adib Elias, escolhido coordenador da campanha por sua experiência política e amizade de mais de 40 anos com Caiado.

“Goiás quer a mudança e nós queremos a mudança e ela está aqui, que é Ronaldo Caiado. Posso dizer tranquilamente que 90% do MDB está caminhando com o senador Ronaldo Caiado e em Rio Verde passa de 99%. Vamos multiplicar essa vontade e esse desejo para levarmos o time “Unidos para Mudar Goiás à vitória. Essa mudança depende de todos nós”, avaliou.

Mais apoios

A frente “Unidos para Mudar Goiás”, capitaneada por Ronaldo Caiado, Lincoln Tejota, Jorge Kajuru e Wilder Morais, começou a ser desenhada no ano passado e hoje aglutina doze partidos – Democratas, DC, Podemos, PMN, PMB, PPL, PRP, PROS, PRTB, PSC, PSL e PTC.

De acordo com Caiado, outras duas siglas podem ser anunciadas nos próximos dias, a depender da finalização de articulações com os comandos regionais. PROS e PRP foram as últimas legendas a aderir ao projeto capitaneado pelo senador democrata.

“Muito se falou que o Ronaldo Caiado não tinha grupo. Mas, hoje, Ronaldo, você tem o apoio de prefeitos, de lideranças e de 12 partidos, podendo chegar a 14, e atrai cada vez mais apoio de pessoas do lado de lá, que acreditam em sua figura pública e histórico de trabalho para darmos um basta”, destacou Adib Elias.

Caiado avalia que o grupo é fruto de um sentimento crescente de basta com os rumos da gestão estadual e que a aglutinação é feita por um ideal único.

“Estes partidos que estão conosco dando força à nossa pré-campanha são testemunhas de nossa capacidade de articulação, credibilidade moral e compromisso para dar um novo rumo ao nosso querido estado de Goiás. Para quem duvidou do nosso trabalho, os fatos dizem por si”, completou.

Depois de Catalão, o senador Ronaldo Caiado seguiu para Piracanjuba para participar da festa de Confraternização da Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba (Coapil), que este ano completa 50 anos de existência.

Presidente da Coapil, o ex-prefeito José Lourenço comemorou mais um ano de participação do parlamentar no evento e destacou o trabalho desempenhado no Congresso em favor do município e do setor agropecuário.

“O senador Ronaldo Caiado tem uma participação ativa no cenário agropecuário e Piracanjuba e a Coapil usufruem desse trabalho. Ele é um de nossos baluartes e tenho imensa admiração por ele. Nossa amizade é grande. Quando fui prefeito ele buscou atender Piracanjuba da melhor forma”, lembrou. “Se eleito fará um bom trabalho pois é destemido e corajoso”, sublinhou.

Ao discursar para as milhares de pessoas presentes, Ronaldo Caiado parabenizou a Coapil pelos 50 anos. “A Coapil mostra que quando a classe está organizada é possível sobreviver a uma crise. Esse modelo será priorizado e valorizado em todos os municípios se eu chegar ao governo”, garantiu-me.

O prefeito de Piracanjuba, João Barbosa (MDB), também recepcionou o democrata no evento e aproveitou para agradecer pelo envio recente de R$ 450 mil em emendas parlamentares para aparelhar o hospital municipal. “Ronaldo Caiado tem sido parceiro especialmente nas nossas demandas de saúde”, assegurou.