Encerrado primeiro dia dos Jogos Nacionais de Integração da Polícia Federal

Foram disputados jogos de futebol, futebol society, futsal e vôlei

Abrindo o primeiro dia de competição dos Jogos Nacionais de Integração da Polícia Federal, o JOIDS, foi disputado no gramado do Estádio Olímpico a partida entre Goiás e Distrito Federal. Os donos da casa foram derrotados pelo placar de 3 a 0.

No vôlei feminino, se enfrentaram Ceará e Distrito Federal. O time cearense saiu vitorioso por 2 sets a 1. O primeiro set foi vencido pelo Ceará pelo placar de 25 x 19, o segundo deu Distrito Federal, 25 x 20. No set desempate a equipe do Ceará saiu na frente e conseguiu vencer com quase o dobro da vantagem, 25 x 13.

Já no vôlei masculino ocorreu novamente o confronto Goiás x Distrito Federal, e, a exemplo do futebol o time goiano foi derrotado por 2 sets a 0.

Na parte da tarde foram disputados os jogos de futsal e futebol society. No futsal, foram disputados quatro jogos. O primeiro deles foi entre São Paulo e Distrito Federal, onde o time de Brasília venceu por 3 a 1. A segunda partida da tarde foi entre Rondônia e Acre, na qual terminou com a vitória de Rondônia por W.O. O terceiro jogo foi entre Amapá e Rio de Janeiro. O time goleou vencendo por 9 a 2. Fechando a série de jogos do futsal teve Goiás e Mato Grosso, o time goiano foi goleado perdendo pelo placar de 13 a 1.

Pelo futebol Society seriam seis jogos, dois deles, Goiás e Paraíba e Santa Catarina e Espirito Santo, foram remarcados. A partida entre Paraná e Minas Gerais terminou com vitória do Paraná por 3 a 0. Ceará e São Paulo acabou com vitória do time cearense pelo placar de 4 a 1. Paraná venceu Alagoas por 4 a 1. E fechando a tarde de jogos do Society o Distrito Federal venceu o Rio Grande do Norte por 2 a 1.