Estão abertas as inscrições para curso de férias tecnológico com criação de games e aplicativos

No mês de julho, uma opção diferente para crianças e adolescentes é a possibilidade de se divertir desenvolvendo jogos no Minecraft, aplicativos para celulares e robótica

Construir seu próprio game ou aplicativo e programar jogos diferentes no Minecraft são opções para crianças e adolescentes de Goiânia, no mês de julho. Neste ano, a novidade para o período das férias escolares fica por conta da tecnologia. Os cursos de férias em programação de games e robótica ensinam de maneira divertida, com jogos de vídeo game e sistemas de robótica.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na escola especializada Ctrl+Play Goiânia. Cada curso terá a duração de 12 horas, com três horas de duração por dia. As programações serão divididas em duas semanas. A primeira acontecerá entre os dias 17 e 20 de julho e a segunda entre os dias 24 e 27 de julho. O público-alvo é o infanto-juvenil, com idades entre 7 e 16 anos.

Entre as opções está a Oficina de Introdução à Robótica, na qual os alunos aprendem a programar o Arduino utilizando o Scratch com a extensão S4A, que permite a programação utilizando blocos. Com essas informações, os projetos propostos são ligando o primeiro LED, semáforo e controle de luminosidade com LDR, sensor de estacionamento e controle de temperatura.

Há também a programação com Minecraft, um dos jogos mais populares entre o público infanto-juvenil em todo o mundo e o Meu Primeiro Game, no qual o participante tem a liberdade de elaborar seu próprio jogo. Para os fãs de celulares, há o curso Meu primeiro App, no qual os participantes vão criar um aplicativo Android e trabalharão conceitos de programação mobile.

De acordo com a educadora Vanessa Barbosa de Oliveira, responsável pela chegada dos cursos de férias em tecnologia, em Goiânia, as crianças aprenderão sem sentir o peso de estar estudando ou cansadas. “Os cursos trabalham com o que as crianças mais gostam como jogos, Minecraft, aplicativos e robôs e são uma excelente maneira de turbinar as férias”.

SERVIÇO

Cursos de férias em programação de games e robótica

Períodos: Semana 1 – de 17 a 20 de julho / Semana 2 – de 24 a 27 de julho

Carga horária: 12 horas (com aulas de três horas por dia)

Pré-matrículas: https://goo.gl/Qjn7C2

Local: Ctrl+Play Goiânia, Avenida dos Flamboyants, n.º 409, Parque das Laranjeiras

Informações: (62) 3637-1270/ 99993-1270