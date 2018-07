José Eliton comanda extensa agenda administrativa e cultural na transferência da capital para a cidade de Goiás

Governador transfere, de 24 a 26 de julho, a capital do Estado para a cidade de Goiás e faz homenagem aos 291 anos da cidade que já foi capital

Seguindo um protocolo que já é tradição no Governo, o governador José Eliton transfere, na próxima terça-feira, 24, os Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário de Goiás, de Goiânia, para a cidade de Goiás, que foi capital oficial até 1933. Durante período de 24 e 26 de julho, a antiga capital goiana se transforma em capital simbólica do Estado, em homenagem ao aniversário da cidade de Goiás, comemorado em 26 de julho.

José Eliton vai comandar uma extensa agenda durante os três dias. Na terça-feira (24), às 18 horas, haverá a solenidade de instalação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e entrega da Comenda de Ordem do Mérito Anhanguera, na Praça do Chafariz. A partir das 20h, shows do Trio Parada Dura e Cantores Goianos animarão a noite, em comemoração aos 291 anos da cidade de Goiás, na Praça de Eventos “Dr. Boadyr Veloso”.

Na quarta-feira, 25, ele inicia a programação do dia participando do Culto Ecumênico pelo aniversário da cidade, às 7h30. Em seguida, visita o Mercado Municipal e, depois, vistoria as obras do programa Goiás na Frente.

Às 9h, o governador e sua comitiva visitam o Fórum da Cidade, no Setor Aeroporto, e depois realizam a instalação do Ministério Público, na sede do órgão, ao lado do Palácio Conde dos Arcos. No fim da manhã, José Eliton fará uma visita ao Bispo Diocesano Dom Eugênio Rixen, da Diocese de Goiás.

No período da tarde, às 14h, José Eliton se reúne com prefeitos membros do Consórcio Intermunicipal de Saúde Rio Vermelho e Araguaia (CISRIVA), do Consórcio Público Intermunicipal Serra Dourada de Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental de Goiás (Consed-GO), do Caminho de Cora e de 13 Polos Regionais Estratégicos, na Prefeitura Municipal.

Logo depois, às 15h, acompanhado de várias autoridades, visita a Loja Maçônica União e Justiça, na Vila Santa Júlia. Em seguida, entrega a Comenda da Ordem do Mérito Cora Coralina a Prefeitas Municipais de cidade goianas, no Quintal do Museu da Casa de Cora Coralina.

À noite, será celebrada uma missa em ação de graças aos 291 anos da cidade de Goiás, na Igreja Matriz de Sant’ana. A programação do dia termina com o corte do bolo de aniversário, na Praça do Coreto.

No terceiro e último dia da transferência da capital, o governador José Eliton encerra a programação com visitas ao Hospital São Pedro de Alcântara e o Centro de Referência em Hemodiálise.

Serviço: PROGRAMAÇÃO CIDADE DE GOIÁS

24/7 – TERÇA-FEIRA:

CIDADE DE GOIÁS:

18h00 – Instalação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e Entrega da Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera – Praça do Chafariz.

20h00- Show com o “Trio Parada Dura” e Cantores Goianos em Comemoração aos 291 anos da Cidade de Goiás – Praça de Eventos “Dr. Boadyr Veloso”.

25/7 – QUARTA-FEIRA:

CIDADE DE GOIÁS:

7h30 – Culto Ecumênico pelos 291 anos da Cidade de Goiás; Visita – Mercado Municipal e Visita as Obras do Programa “Goiás na Frente”.

9h00 – Visita ao Fórum – Rua 3, Qd. 7, Lt. 1 – Setor Aeroporto.

10h00 – Instalação do Ministério Público – Sede do Ministério Público (ao lado do Palácio Conde dos Arcos).

11h00 – Visita ao Bispo Diocesano Dom Eugênio Rixen – Diocese de Goiás – Rua Joaquim Rodrigues – Centro.

17h00 – Reunião com Prefeitos membros do CISRIVA, CONSED, Caminho de Cora e de 13 Polos Regionais Estratégicos – Prefeitura Municipal.

15h00 – Visita a Loja Maçônica União e Justiça – Av. Hermógenes Coelho, Qd.9, Lt.05 – Vila Santa Júlia.

17h00 – Entrega da Comenda da Ordem do Mérito Cora Coralina a Prefeitas Municipais do Estado de Goiás – Quintal do Museu da Casa de Cora Coralina.

19h00 – Missa em ação de Graças pelos 291 anos da Cidade de Goiás – Igreja Matriz. de Sant’ana.

20h00 – Corte do Bolo de Aniversário – Praça do Coreto.

26/7 – QUINTA-FEIRA:

CIDADE DE GOIÁS:

8h00 – Visita ao Hospital São Pedro de Alcântara e Visita ao Centro de Referência de Hemodiálise.