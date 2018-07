Linha Direta | Chapão é trunfo da base para manter PP

O chapão na disputa por cadeiras da Câmara Federal será o grande trunfo da base aliada para manutenção do PP dentre os partidos que apoiarão a candidatura do pré-candidato ao governo estadual pelo PSDB, governador José Eliton. A equação é simples: como a chapa formada pela base tem quase que a totalidade dos deputados federais já eleitos em busca da reeleição no Congresso, é natural a pressão por parte dos deputados do PP pela manutenção da sigla na base em busca da reeleição, tais como Sandes Júnior, Heuler Cruvinel e Roberto Baslestra, além de ter nomes como o de Vanderlan Cardoso como uma possível carta na manga, uma vez que a chance para tal é maior dentro do chapão, por sua densidade eleitoral. A pressão é forte sobre Alexandre Baldy (foto), que vem mantendo seu posicionamento, por enquanto, de definir os rumos do partido apenas no final das convenções.

“Vamos conseguir arma de fogo pra vocês”

Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PSL, em visita a Goiânia

Animado

O prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB), estava todo faceiro no lançamento da pré-candidatura do vereador Jorge Kajuru (PRP) ao Senado Federal pela chapa encabeçada por Ronaldo Caiado, ocorrido na última semana em Goiânia.

Pessoal

É que durante a cerimônia, Caiado anunciou que havia escolhido o emedebista como coordenador-geral de sua campanha ao governo. A escolha passou por pedido pessoal do democrata, uma vez que Adib estava reticente por ter de deixar o cargo de prefeito.

Anápolis

Outro que estava sendo cotado para o cargo era o ex-secretário de Trânsito de Anápolis, Carlos Toledo, filiado ao Democratas. Mas após a decisão pelo nome de Adib, ele irá coordenar a campanha apenas na região da cidade.

Articulou

Empresário conhecido em Anápolis, Carlos Toledo foi um dos principais articuladores que atuou na adesão do deputado estadual Lincoln Tejota à chapa de Caiado. Quanto a Adib, ele se licenciará da prefeitura de Catalão entre agosto e outubro.

Irritados

Os vereadores de Goiânia seguiram para o recesso parlamentar na penúltima semana irritados. É que mesmo após reclamarem muito junto ao prefeito, continuam afi rmando ser mal atendidos por alguns auxiliares de Iris.

Joids

Começou na última semana a 14ª edição dos Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Polícia Federal (Joids). Ao todo, são 27 delegações – de Estados e do DF – que estão na capital goiana, em Aparecida de Goiânia e em Anápolis para as disputas.

Joids II

Ao todo, são 18 modalidades diferentes nas categorias feminina e masculina. Foram recebidas quase três mil inscrições no total. Esta é a primeira vez que Goiás sedia o evento, que é realizado a cada três anos desde o começo dos anos 1980.

Joids III

O evento foi trazido para Goiás pela Associação Nacional de Servidores da Polícia Federal em Goiás (Ansef-GO). Os jogos em diversos locais nas três cidades e seguem até o dia 28 de junho, dentre eles o Centro de Excelência e a UFG.

Sem novidade

Conforme adiantado há dois meses pela coluna Linha Direta, o MDB lançou, na última semana, o nome do ex-jogador Dante (foto), da Seleção Brasileira de Vôlei, como um dos principais nomes na disputa por uma cadeira na Câmara Federal. Dante havia se fi liado há alguns meses no MDB. No partido, esperam utilizá-lo de duas maneiras: ao lado de Daniel Vilela, mostrando a jovialidade da chapa e cravando a ideia de renovação, e, claro, como garoto-propaganda da coligação.

Próximo

Depois de flertar muito com a oposição, o deputado federal João Campos (PRB) irá permanecer na base aliada neste ano.

CPP

Ele, que é o relator do novo Código Processual Penal, aceitou desistir dos artigos que retiravam força de investigação do Ministério Público.

Decisão

O deputado peerrebista se decidiu após se reunir com diversos procuradores-gerais de Justiça de MPs de todo o País, há algumas semanas.

Insistência

Mesmo com a vice de Eliton encaminhada para PTB ou PP, alguns deputados continuam apontando Raquel Teixeira para a vaga.

Jejum

Sem conseguir vencer em casa desde abril, o Vila Nova agora segue para dois jogos em Santa Catarina, contra Figueirense e Criciúma.

Expectativa

Apesar dos tropeços do Vila em casa, a expectativa é que os três times goianos – Goiás e Atlético – cheguem lutando pelo acesso ao fi m da Série B.