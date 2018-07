“Nós representamos a renovação em Goiás”, afirma Daniel Vilela

O pré-candidato a governador Daniel Vilela disse neste domingo (22), em Rio Verde, que o desejo de renovação política é crescente em Goiás e que o MDB é o único partido que sempre esteve na oposição ao atual governo, ocupado pelo PSDB numa aliança que teve na maioria dos anos o apoio do DEM. O deputado federal esteve em Rio Verde para participar do lançamento da pré-candidatura da advogada Wdineia Oliveira a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

“Do lado de lá temos um pré-candidato que fala que tá tudo bem em Goiás e que tem que continuar como está. E outro que fala que tá tudo errado, mas ajudou a construir esse governo e até hoje não apresentou nenhuma proposta sobre como mudar”, afirma Daniel Vilela, em referência a José Eliton e Ronaldo Caiado, respectivamente.

O parlamentar lembra que é o único dos pré-candidatos a já ter apresentado propostas. “Nós temos projetos e estamos mostrando de forma concreta como vamos criar um novo ciclo de desenvolvimento e bem estar em Goiás.” Daniel divulgou nas redes sociais os pilares do seu plano de governo e tem exposto propostas, como a criação de um aplicativo de smartphone para agilizar e facilitar a marcação de consultas médicas.

Daniel lembrou ainda das contribuições que já levou para Rio Verde em menos de quatro anos de mandato como deputado federal. “Temos um centro esportivo em fase de conclusão ao custo de R$ 3,5 milhões conseguidos com o nosso trabalho. Conseguimos mais R$ 1 milhão para investimento em saúde em Rio Verde. Meu compromisso é com a população”, disse, aos aplausos.

Oportunidades

O pré-candidato destacou ainda o histórico de realizações do MDB em Goiás e ilustrou com a história de vida de Wdineia. Em seu discurso, a pré-candidata a deputada federal contou, emocionada, que sua mãe foi beneficiária do programa de distribuição de cestas básicas no governo Maguito Vilela e que isso foi determinante para seu desenvolvimento pessoal e familiar.

“A Dra. Wdineia é o exemplo de que a política pode transformar a vida das pessoas, como ela relatou para todos presentes aqui”, disse Daniel ao salão lotado. “Essa política de governo bem intencionado e comprometido fez com que tenhamos hoje uma mulher que é referência para todos nós, do ponto de vista pessoal e profissional.”

O emedebista tem criticado o fato de o governo do Estado ter deixado, nos últimos anos, que uma parcela da população goiana regredisse a uma condição de vulnerabilidade social. “Vamos resgatar esse cuidado com a população, que é um dos papéis do Estado”, afirma.

Comitiva

Daniel foi a Rio Verde acompanhado dos pré-candidatos a senador, Agenor Mariano, e à reeleição como deputado estadual, Bruno Peixoto. Integraram ainda a comitiva o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e o ex-governador de Goiás Maguito Vilela.

O evento contou com a presença de diversas lideranças de Rio Verde e outros municípios, a exemplo do vice-prefeito de Quirinópolis, Zezé, e do pré-candidato a deputado estadual Rones Ferreira, de Santa Helena.