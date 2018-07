Oficina gratuita de Minecraft é programa para as férias das crianças em Goiânia

Em Goiânia, oficinas gratuitas de Minecraft vão animar as férias das crianças que passarem pela Saraiva, dentro do Flamboyant Shopping Center entre os dias 25 e 29 de julho. O evento é promovido pela Ctrl + Play Goiânia, escola de programação e robótica, e vai acontecer das 15 às 21 horas.

Voltadas para crianças a partir de 7 anos e adolescentes de até 16 anos, as oficinas terão duração de uma hora e os participantes vão construir seus próprios jogos dentro da plataforma. Idealizadora do projeto, a educadora Vanessa Barbosa de Oliveira explica que o Minecraft, uma febre entre crianças e adolescentes, é um jogo criativo, que estimula o raciocínio lógico e a cooperação. Isso porque não há forma de vencer no jogo e os jogadores passam a maior parte de seu tempo simplesmente minerando e construindo blocos de material virtual. Em 2016, o game foi o mais vendido no mundo, com 100 milhões de unidades comercializadas.

Segundo ela, durante as oficinas os participantes vão ter a liberdade de usar a criatividade para construir paisagens, personagens ou qualquer tipo de objeto dentro da plataforma e depois ainda jogar com os amigos. “Vamos ensinar a tecnologia de forma lúdica e com muita animação. As crianças e adolescentes podem vir fantasiados de seus personagens favoritos. Vai ser um momento único para o público infanto-juvenil se divertir ainda aprender um dos jogos mais populares do momento”. As inscrições estão abertas no site www.play1234.eventbrite.com.br.

Na Capital, o ensino especializado em robótica e programação para crianças e adolescentes começou a ser oferecido com a inauguração da unidade da Ctrl+Play, no Parque das Laranjeiras, no ano passado. As aulas e os materiais didáticos utilizam metodologia elaborada pela Massachussets Institute of Technology (MIT), Microsoft e Google.

SERVIÇO

Oficina gratuita de Minecraft

Data: 25 a 29 de julho de 2018

Local: Flamboyant Shopping Center (dentro da loja Saraiva)

Horário: a partir das 15 horas

Inscrições gratuitas: www.play1234.eventbrite.com.br ou (62) 99993-1270