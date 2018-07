PCB apresenta candidaturas para as eleições 2018

Na manhã de sábado, dia 21 de julho, no auditório de sua sede, o PCB – Partido Comunista Brasileiro – realizou sua Convenção Estadual e Ato Político, onde apresentou seus pré-candidatos às eleições 2018. Os militantes destacados para essa tarefa foram: Matheus Benazi para Deputado Estadual: militante da União da Juventude Comunista (UJC), Diretor da União Estadual dos Estudantes (UEE) e que atua na causa LGBT. Andriele Qualhato para Deputada Federal, militante que atua na União da Juventude Comunista (UJC) e é também diretora da União Estadual de Estudantes (UEE). Professora Magda Borges para Senadora, militante do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro e estudante do Mestrado em Psicologia da UFG, ex-conselheira na área de Serviço Social do município de Aparecida de Goiânia. Professor Marcelo Lira para Governador, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Institutos Federais Tecnológicos em Goiás (SINTEF-GO) e militante da Corrente Sindical Unidade Classista. O PCB afirmou no ato político o apoio à chapa Boulos-Guajajara da coligação nacional PCB-PSOL para a presidência.

Estiveram presentes no lançamento das pré-candidaturas do PCB um conjunto de militantes que atuam em movimentos sociais, intelectuais e militantes históricos do partido, que têm uma história de atuação no parlamento em Goiás, passando desde o Deputado camponês José Porfírio no início dos anos 60, até a breve assumpção da professora Marta Jane como vereadora em Goiânia em 2014.

Deixaram uma saudação à atividade a Professora Ailma Maria, pré-candidata pelo PSOL; o Professor Jamesson Buarque, Diretor da Faculdade de Letras da UFG; Alcides Remijo coordenador do Curso de Serviço Social da UFG na Cidade de Goiás; Mariana Silva pela União da Juventude Comunista; Valeska Fernandes pelo Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro e Walmir Barbosa pela Corrente Sindical Unidade Classista. Em vídeo especial que foi lançado na abertura da atividade destacaram-se as mensagens de apoio de militantes do Sindicato dos Professores das Instituições Superiores de Educação (ANDES);da professora, dirigente do PCB e que foi candidata a governadora em 2010 e 2014, Marta Jane; do professor Ride Correia, do Sindicato Municipal dos Professores de Rio Verde; dos estudantes da UEG de Morrinhos; dos trabalhadores de Jataí; Aparecida de Goiânia; Cidade de Goiás e do Entorno de Brasília; e de militantes da educação popular que atuam no Cursinho Popular Comunidade Faz Arte.

O PCB apresentou sua Declaração Política sobre as eleições 2018, e reafirmou que as eleições serão mais uma trincheira de batalha no sentido de realizar a disputa de um programa alternativo ao capitalismo, a reafirmação da necessidade do socialismo e da construção do Poder Popular. Segundo o pré-candidato a governador, Marcelo Lira: “ Como pontos principais do nosso programa teremos os seguintes eixos: Avançar por mais direitos para a classe trabalhadora e Desmercantilizar a Vida.