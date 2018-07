Reaja Goiás acontece neste sábado

Movimento promove debate em Aparecida de Goiânia com o gestor cultural, Jefferson Lobato, e a arte educadora, Takaiuna Correia

Vem aí mais um encontro do movimento #ReajaGoiás. Neste sábado (21), o teatro de Bolso Cidade Livre recebe o 3º Reaja Goiás que tem como tema Cultura, Juventude e Mobilização. Essa edição recebe o gestor cultural, Jefferson Lobato, e a atriz e arte educadora, Takaiuna Correia, que vão debater sobre o papel da juventude e da arte na transformação da sociedade e na prática da cidadania.

O Teatro de Bolso Cidade Livre fica na Avenida Progresso, quadra 21, lote 04, Casa 1, Bairro Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. A entrada é livre.

Movimento

O #ReajaGoiás é um movimento que buscar formar uma rede de pessoas interessadas na prática da cidadania e na construção e uma sociedade mais justa em Goiás. Através de ações formativas, a rede procura gerar reflexão sobre diversos temas, como cidadania, política, direitos humanos, segurança alimentar, violência, entre outros.

O movimento já organizou dois eventos em 2018. O primeiro encontro, no dia trabalhador, abordou os temas do conservadorismo no Brasil e do feminismo e contou com a participação de nomes importantes da sociedade goiana, como Fabrício Rosa, Mauro Rubem, Haroldo Caetano, Ana Rita de Castro, Alessandra Minadakis e Marcelle Vaz.

O segundo Reaja ocorreu na praça do CIOPS, no Jardim Curitiba, no dia 9 de junho e debateu a voz da juventude na periferia. Na ocasião, ocorreram as apresentações dos grupos Vagal Crew e Revisão Criminal, além da oficina de agbê, um instrumento musical africano, com Sara Menezes.