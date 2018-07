Riso do HGG recebe Dener Bruno e Michel Humorista

Apresentação será nesta terça-feira, 24 de julho, no Ambulatório de Medicina Avançada da unidade

Os comediantes Dener Bruno e Michel Humorista participam nesta terça-feira, 24, às 19h, do projeto Riso promovido no Hospital Estadual Alberto Rassi. Essa é a terceira vez que a dupla se apresenta no HGG, proporcionando momentos de diversão e descontração para os pacientes, familiares e colaboradores O show será no Ambulatório de Medicina Avançada e terá causos, piadas e stand up comedy.

Dener Bruno já participou de programas como “Show do Tom” e “Tudo É Possível”, ambos da Record TV. Em 2010, ele ganhou o concurso “Humor Goiano”, da Revirada Cultural de Goiânia. O personagem Zé Golinho é interpretado pelo comediante Michel Rodrigues, que participou de vários concursos de humor, vencendo a primeira edição do OlimPiadas, no programa “Tudo É Possível”, da Record TV. O personagem existe há cerca de 11 anos e, com ele, o humorista participa do programa “Balanço Geral” há cerca de três anos, ao lado do apresentador Oloares Ferreira.

Humanização

O projeto Riso no HGG teve início em novembro de 2014, e desde a sua criação já levou diversas atrações para pacientes, familiares e colaboradores do Hospital Alberto Rassi. As apresentações acontecem mensalmente, e envolvem artistas de stand up comedy, esquetes e peças teatrais, monólogos, danças e outros.