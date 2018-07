Ronaldo Caiado recebe apoio de vice-prefeito de Santa Rita do Araguaia e de vereadores de três cidades

Em giro pela região Sudoeste, pré-candidato do Democratas se encontrou com lideranças de Santa Rita, Portelândia e Mineiros

Os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, visitaram as cidades de Alto Araguaia (MT) e Santa Rita do Araguaia durante giro pela região Sudoeste do Estado nesta sexta-feira (20/07). Os pré-candidatos foram recebidos pelo prefeito de Alto Araguaia, Gustavo Melo (PSB), e vice-prefeito de Santa Rita, Antonio Francisco Vieira (PP), que participaram de reunião política na Câmara Municipal da cidade goiana.

Na ocasião, os vereadores presentes confirmaram que oito (do total de nove) deles abraçaram o projeto da frente Unidos Para Mudar Goiás. “Depositamos toda confiança no projeto do senhor. Recebemos muito pouco do Estado, aqui falta tudo e o senhor é nossa esperança”, declarou o presidente do Legislativo, Juraci “Chupa Manga” (PP). O vice-prefeito também reafirmou o apoio da cidade a Ronaldo Caiado: “Há 20 anos esperamos soluções, mas muito pouco chega.”

Em discurso, o representante da região, pré-candidato a deputado federal Zé Mário (Democratas), deu exemplos práticos da falta de compromisso da atual gestão com a região. “Nossa região está esquecida, ficamos 15 anos sem água nas agrovilas, tratam pessoas como se fossem entulho. A GO-461 tem uma ponte sem cabeceira desde 1996, tem um esqueleto lá esquecido. Temos estradas sendo construídas há 20 anos, a exemplo de Portelândia com a Ponte Branca. Uma região altamente produtiva que não tem o mínimo de estrutura. Outro exemplo é a GO que liga Chapadão do Céu a Mineiros: morrem aves porque as rações não chegam”, lamentou.

Ronaldo Caiado apresentou propostas para tentar as resolver as inúmeras dificuldades de Santa Rita. “Dizem que porque somos homens do campo só nos preocupamos com grandes produtores, não é verdade. Se tem um órgão que vamos recuperar é a Emater, para dar condições aos pequenos agricultores que não têm nem água chegando às agrovilas. Quem está no cargo de governador não é dono de Goiás não, é empregado do povo. Eu serei empregado do povo e terei que atender meu povo. Sou político há 30 anos e nunca tive meu nome envolvido em esquema de corrupção. Enquanto isso, o governo atual gastou R$ 1,2 bilhão com propaganda, é o mesmo valor que deu para o Friboi e vendeu a Celg”, argumentou.

A veículos de comunicação locais, o líder do Democratas no Senado defendeu que sua prioridade será levar recursos às cidades de pequeno porte, esquecidas pela atual administração. “Venho de uma escola política que sempre sustentou a tese de valorizar os pequenos municípios e dar condições aos cidadãos que os habitam. Meu título de eleitor é de Nova Crixás, para dizer que eu acredito e se eu chegar ao governo o destino de verbas, empréstimos, subsídios, os direcionarei para regiões pequenas, em especial as fronteiriças, que estão perdendo competitividade para os outros Estados”, explicou.

Na cidade de Portelândia, a reunião foi marcada por filiações ao Democratas e declarações de apoio. Os ex-prefeitos Valdinêis Carrijo (que era presidente do PSD) e Joaquim Manteguinha (PSDB) vieram compor o projeto “Unidos Para Mudar Goiás”. “Ronaldo Caiado é o governador que todos os estados gostariam de ter. Estamos precisando de um gestor como o senhor, que faz política diferenciada, limpa e vai salvar Goiás. O senhor é nosso orgulho e estarei ao seu lado, conte conosco!”, discursou Carrijo. Além deles, o ex-vereador e então presidente do PTB, Victor Ferrari, também se filiou ao Democratas.

Estiveram presentes no evento os vereadores Orisley Santos Rodrigues, Cleicimar Jesus, Roberta Acadroli e Nivaldo Madureira, que foram homenageados pelo senador. “Tenho recebido grande apoio de todas as Câmaras que tenho visitado e aproveito aqui para reafirmar que estarei de braços dados com vocês. Os vereadores têm sido peça fundamental da nossa pré-campanha. Receberei prefeitos mas também os vereadores para definir as obras prioritárias para municípios”, afirmou Caiado.

Mineiros

A comitiva da “Frente Para Mudar Goiás” foi recebida em Mineiros para um almoço na casa de Zé Mário e a esposa, Luciane Schreiner, onde ele conversou com apoiadores e discutiu projetos para o Estado. Em seguida, concedeu entrevistas a rádios locais, quando lhe foi solicitado empenho para a conclusão da duplicação da GO que liga Mineiros a Chapadão do Céu — há 20 anos em construção pelo atual governo — e da BR-364, que liga Jataí a São Miguel do Araguaia.

Ronaldo Caiado e Wilder Morais participaram também do encontro dos “Amigos de Zé Mário”, em um centro de eventos da cidade. Na ocasião, a presidente do Democratas Mulher, Inês Parmeggiani, fez questão de reconhecer o trabalho do senador no Congresso em favor dos agricultores. “Alguns dizem que o senhor não tem obras no Estado, o que é uma mentira, mas mesmo se não tivesse, o senhor enfrentou banqueiros, governos, corruptos, para defender os produtores e garantir a sustentabilidade do Agronegócio, que é o motor da economia brasileira”, enalteceu.

Os vereadores Dr. Marcio, Adão, Sergisley Carrijo e Marta Brandão foram ao evento reafirmar apoio à pré-candidatura do DEM ao governo de Goiás. “As pessoas estão descrentes com a política, mas quando se olha o senador Ronaldo Caiado, ficha limpa, com serviço prestado, as pessoas se enchem de esperança. A partir de janeiro o senhor mudará a história de Goiás”, declarou Carrijo.

O senador se comprometeu a tomar providências imediatas para com as principais demandas apresentadas pelos parlamentares: a construção de uma clínica de hemodiálise, a conclusão da GO que liga Jataí a Santa Rita do Araguaia, a duplicação da BR-364, a implantação de um batalhão da polícia militar e a reconstrução do aeroporto.

“Diferentemente desses que estão no poder, eu tenho 30 anos na política e não estou na Lava Jato, na Monte Carlo, na Decantação e nenhuma operação de corrupção. São cinco mandatos de deputado federal e nenhuma mancha na minha carreira. Isso me dá autoridade moral para criticar a maneira do atual governo de fazer política. Portanto, eu assumo o compromisso, não tem condições de a população sofrer, enquanto um pequeno grupo é beneficiado”, criticou.

Para Ronaldo Caiado, a solução para o País não é a sociedade se afastar da política, mas promover uma renovação em todos os âmbitos da administração. “Existe um desencanto da juventude com a política e esses jovens acham que é só escândalo de corrupção, mas não é! O que precisamos é votar em homens e mulheres sérios. Goiás hoje é o quinto pior estado do País, endividado, sem crédito e atolado em corrupção. Só mudaremos essa realidade se elegermos pessoas comprometidas”, arrematou.

À noite os representantes da frente Unidos Para Mudar Goiás participaram do lançamento da pré-candidatura a deputado estadual de José Carapô (DEM).