Ronaldo Caiado reforça compromisso de atuar em parceria com as igrejas no desenvolvimento de projetos sociais

Ao lado de Wilder Morais e Lincoln Tejota, senador participou do encerramento da 12ª edição de encontro interestadual de ministros da igreja

Os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, e o deputado estadual Lincoln Tejota (Pros) participaram, na manhã deste domingo (22/07), do encerramento da 12ª Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Assembleia de Deus do Seta (Cimadseta) de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, realizada no clube Kaikan, em Goiânia.

Junto com a vereadora Priscilla Tejota (PSD), os parlamentares foram recebidos pelo anfitrião do evento, pastor Ezequiel Leite, pelo presidente da Cimadseta, pastor Darley Macedo, e pelo pastor Gilmar Gonçalves, em um momento de renovação da fé e dos valores cristãos.

Durante quatro dias, ministros e devotos reúnem-se para discutir e definir ordenanças para pregações nas igrejas, bem como diretrizes políticas e estratégicas para resgatar almas. Ao total, 3 mil pessoas e 900 convencionados participaram da edição 2018 do evento.

Ao dar boas-vindas à comitiva, o pastor Darley Macedo fez questão de enaltecer a ligação da congregação com a família Tejota. “Temos alegria de ter uma voz que fale por nós e defenda nossa causa. Estamos trabalhando junto a Lincoln e Priscilla Tejota há muitos anos e é nosso dever e responsabilidade reconhecer o papel fundamental para nossa igreja que tem esse casal”, disse.

Em sua fala, o pastor Rosaldo Farias, da coordenação política da Cimadseta, agradeceu de forma calorosa a presença dos parlamentares e pediu que eles se comprometam com a palavra de Deus e com os princípios cristãos. “O Brasil precisa de homens comprometidos com a ética, moralidade e andem sob as leis do Senhor”, alertou.

O senador Ronaldo Caiado, que é pré-candidato ao governo de Goiás, agradeceu o convite para participar da convenção e destacou seu trabalho no Congresso em favor dos valores da família. Ao lado do senador Wilder Morais, pré-candidato à reeleição, foi também um dos principais articuladores pelo arquivamento de projetos como o que regulamentava os jogos de azar no Brasil.

O líder democrata revelou que já incluiu em seu futuro plano de governo uma proposta de parceria com as igrejas para recuperação de jovens dependentes químicos. “As entidades religiosas fazem um trabalho muito mais eficiente que qualquer estrutura do Estado. Temos que trabalhar o psicológico, reinserir essas pessoas na sociedade, dar uma alternativa de vida, para que elas se assegurem em algo concreto. Vocês evangelizam e garantem a estrutura da família”, enalteceu.

Por fim, Ronaldo Caiado pediu para que os fieis busquem a vida pregressa dos futuros candidatos. “Aqui estão homens de bem, que nunca se viram envolvidos em negociatas, em corrupção. Tenho confiança de que Goiás ainda será exemplo de bons políticos, de boa gestão e de desenvolvimento social”, arrematou.

Depois do evento, Ronaldo Caiado e Wilder Morais seguiram junto com o ex-deputado estadual José Essado para a igreja Assembleia de Deus – Ministério Avivar, onde se encontraram com os pastores Adeilson e Francisco, este último presidente estadual da Associação dos Evangélicos do Estado de Goiás.

Festa do tomate

Na noite de sábado (21/07), Ronaldo Caiado e Wilder Morais prestigiaram o encerramento da 35ª Festa do Tomate de Goianápolis, cidade da Região Metropolitana de Goiânia, a 42 quilômetros da capital.

A tradição da Festa do Tomate foi destacada por Ronaldo Caiado, que fez questão de visitar todos os stands de exposição de produtores e a cumprimentar os presentes.

“A festa é algo tradicional aqui na cidade e faço questão de vir, rever amigos, e conferir o trabalho dos produtores para garantir a beleza e suculência dos tomates”, disse.

Wilder Morais, em tom de brincadeira, assegurou que o fruto tem importância em sua base alimentar. “No meu prato pode faltar arroz, feijão e carne, mas não pode faltar tomate”, brincou.

O prefeito da cidade, Francisco de Moraes (Podemos), agradeceu a visita dos senadores e, em um momento de descontração, mostrou a Ronaldo Caiado e Wilder Morais uma foto dele com o líder do Democratas no Senado à época da campanha de 2014. “É uma satisfação poder contar com a ilustre presença de Ronaldo Caiado e Wilder Morais na nossa festa, que completou 35 anos.