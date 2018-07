Todos por um

Governo queria definir logo nome do vice, mas recuou depois de avaliar que unidade da base está garantida

Samuel Straioto

Com a definição da chapa de Ronaldo Caiado (DEM) ao governo, ficaram mais intensas na base do governo do Estado as conversas para amarração da aliança em torno da candidatura de José Eliton (PSDB) à reeleição. Como já se dá por definido que Marconi Perillo (PSDB) e Lúcia Vânia concorrerão ao Senado, a vaga mais disputada passou a ser a de vice. No centro dos diálogos está a presidente do PR, deputada federal Magda Mofato. Caberá principalmente a ela e aos presidentes do PTB, Jovair Arantes, e do Solidariedade, Armado Vergílio, a escolha do nome. Isso como parte, entre outras coisas, da compensação de o petebista Demóstenes Torres ter que recuar de sua pré-candidatura a senador.

À Tribuna, Magda Mofato explicou o motivo de permanecer na base do governo, em vez de buscar espaço ao lado de Caiado ou Daniel Vilela, do MDB, que considera “pessoas íntegras que merecem respeito”. “A princípio, nossa vontade é estar com o governo”, disse. A semana não fechou com indicação de nome. Por ora, há muitos, nenhum estabelecido. Por isso, ela deixa uma porta aberta para o imponderável. “Definição, só no fechamento de chapa e nas convenções. Será uma decisão de partido.”

Para Magda Mofatto, o anúncio antecipado da chapa de Ronaldo Caiado – com Lincoln Tejota vice e Jorge Kajuru e Wilder Morais senadores – foi positivo para a base governista e até mesmo para o MDB, pois amplia a possibilidade de alianças dos dois lados. Isso porque, observa, os partidos que ainda estão indecisos não terão espaços significativos na chapa encabeçada pelo DEM.

“Analisamos bastante a definição da chapa do DEM”, destaca. “Vejo que houve uma limitação para adesão de outros partidos. Eles têm alguns partidos, a maioria pequenos, não têm partidos grandes que tenham uma representatividade maior. Isso é bom. Não exatamente para a chapa deles, mas para as outras duas chapas que ficam com o leque mais aberto para poder se definir, principalmente para a chapa do governo.”