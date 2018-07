Aberto cadastramento do Passe Livre Estudantil para o segundo semestre

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Governo (Segov), informa que novos estudantes da Região Metropolitana que queiram utilizar o Passe Livre Estudantil devem se cadastrar de 23 de julho a 25 de agosto de 2018, no site da Secretaria de Governo (www.segov.go.gov.br) ou no da Superintendência da Juventude (www.juventude.go.gov.br).

Para os estudantes de Anápolis e Rio Verde, o cadastramento deve ser feito em unidade do Vapt Vupt. Os estudantes que já fizeram o cadastro no início do ano não precisam se cadastrar novamente.

Para se cadastrar e ser beneficiado para o segundo semestre de 2018 é necessário estar regularmente matriculado em uma instituição educacional e preencher o cadastro no site. Os documentos necessários são: cédula de identidade, CPF, comprovante de endereço com data recente, comprovante de matrícula e foto 3×4 colorida com fundo branco.

De acordo com o superintendente da Juventude, Leonardo Felipe, a expectativa é de que sejam realizadas entre 5 e 10 mil novos cadastros.