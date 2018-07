Ações de Lúcia Vânia melhoram perspectiva da população do Entorno

Acompanhando de perto os desafios da Região do Entorno do Distrito Federal, a senadora Lúcia Vânia destinou, nos últimos anos, mais de R$ 26 milhões para diversas áreas que beneficiam diretamente a população. As medidas contribuem para a geração de empregos, atenção à saúde, infraestrutura das cidades e do campo, educação, cultura, esporte, habitação e proteção ao meio ambiente.

A decisão sobre as demandas contempladas de cada local é tomada a partir de um modo de trabalho que consagrou a parlamentar com o estilo municipalista. Lúcia Vânia chegou ao Senado mantendo o vínculo direto com prefeitos, que, independente da sigla partidária, tanto a recebem nos municípios quanto frequentam o gabinete da goiana. Essa interação foi responsável por uma rotina no mandato da senadora que consiste em criar ações de alcance abrangente – tal como se espera de um senador – baseadas no conhecimento específico de cada cidade – algo mais relacionado às atividades de um deputado.

Para Planaltina de Goiás, uma das cidades visitadas no ano passado, a senadora destinou R$ 2,2 milhões para a construção da Vila do Esporte, um modelo de complexo esportivo do governo federal que oferece à comunidade quadra coberta, campo de futebol society, academia ao ar livre e pista de caminhada. A escolha do projeto foi feita a partir da exposição da administração local sobre o grande número de crianças e adolescentes matriculados em escolinhas de futebol e participando de campeonatos esportivos.

“O esporte é muito importante para a formação dos nossos jovens e para a saúde da nossa população”, comentou Lúcia Vânia, que também preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no Senado.

No caso de Planaltina de Goiás, a Vila do Esporte faz parte de um conjunto de ações integradas da senadora voltadas para benefício global da região, que inclui temas como infraestrutura urbana, abastecimento de água, asfalto e recuperação de erosão. Em várias cidades do Entorno, há a combinação de iniciativas pautadas na vocação econômica do município e nas demandas mais urgentes da população local.

RIDE

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), recriada pela senadora Lúcia Vânia, homologou para a cidade de Formosa o primeiro projeto industrial de larga escala na Região Integrada de Desenvolvimento do Centro-Oeste (RIDE), com financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) – que assegura recursos para implantação de projetos de desenvolvimento e a realização de investimentos em infraestrutura, ações e serviços públicos considerados prioritários – para a construção de uma fábrica de cimento que empregará cerca de 800 funcionários. A construção do complexo industrial vai gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos.

O trabalho de Lúcia Vânia, que na Região do Entorno se objetiva nos R$ 26.156.962,70 em recursos destinados só nos últimos anos, é levado aos 246 municípios de Goiás, além de medidas que atendem todos os estados brasileiros, como a convalidação dos incentivos fiscais, que garantiu em 2017 a manutenção de milhares de empregos no país.