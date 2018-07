Dois terços da Câmara de Rio Verde estão com Ronaldo Caiado

A frente Unidos para Mudar Goiás, capitaneada pelo senador Ronaldo Caiado (Democratas), ganhou ainda mais força neste domingo (22/07) com a adesão de 14 dos 21 vereadores de Rio Verde ao projeto, em reunião realizada na casa do prefeito Paulo do Vale (MDB), um dos cinco prefeitos do partido que declarou apoio à pré-candidatura do parlamentar. A perspectiva é de que, a este grupo, se juntem outros cinco vereadores.

No encontro, que também teve a presença do senador Wilder Morais (Democratas) e do pré-candidato a vice-governador Lincoln Tejota (Pros), Paulo do Vale reuniu os vereadores Andressa Martins (PP), Soldado Fernando (PSB), Cabo Moraes (PPS), Idelson Mendes (PMN), Iran Cabral (PR), Zé Henrique (MDB), Lindomar Neves (Democratas), Lucivaldo Medeiros (MDB) – que é presidente da Câmara -, Luiz Encanador (PROS), Marlos Marques (Podemos), Marussa Boldrin (Podemos), Orestes Ferreira (PTC), Ronaldinho (PSB) e Sargento Ubiratan (MDB).

Os vereadores ressaltaram que o apoio foi construído a partir da atuação do gestor emedebista, mas que a conduta política e pessoal do líder do Democratas no Senado Federal pesou na decisão a favor, além do descrédito da cidade com promessas não cumpridas ao longo de vinte anos pelo atual grupo político.

O prefeito de Rio Verde analisou que a decisão não só traz peso ao projeto político do senador Ronaldo Caiado, como ainda demonstra a recuperação do protagonismo de Rio Verde na política goiana. “Os vereadores estão antenados aos acontecimentos do nosso estado e a parceria com o Ronaldo Caiado trará bons frutos, como traz com nossa administração. Hoje são 14, mas podemos chegar a 19 vereadores unidos e alinhados em para trazer um maior número de apoios a Ronaldo Caiado”, asseverou.

Ronaldo Caiado afirmou receber o apoio com humildade, mas também com garra e sabedoria para honrá-lo. Em suas palavras, ele relembrou ainda que Paulo do Vale resgatou o protagonismo político de Rio Verde e comparou o carinho, a dedicação e amor dele pela cidade com o do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha (1942-2011).

“Como uma cidade referência da pujança do agronegócio, Rio Verde não poderia ficar à margem do processo político do estado e a eleição do Paulo do Vale trouxe novamente a cidade para o seu devido lugar no cenário político. Esse apoio que recebi dos vereadores é devido ao prestígio de Paulo do Vale não só na cidade, mas também na região Sudoeste, e também pelo sentimento de renovação administrativa que vamos implementar em Goiás.”, disse.

O líder do Democratas no Senado lembrou ainda que terá olhos especiais à saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, que são as demandas mais importantes e mais cobradas pela população que o aborda nas ruas e em eventos realizados pela frente Unidos para Mudar Goiás.

“Quero ter a chance de fazer uma ótima administração para ter a alegria e dignidade de poder andar pelo estado de cabeça erguida, certo de que meu trabalho foi bem avaliado pelos goianos”, completou.

Razões

A decisão do grupo foi comemorada pela vereadora Marussa. “Os vereadores avaliaram que Ronaldo Caiado é o melhor nome para nossa cidade e nosso estado e Rio Verde, por sua importância política e econômica, não poderia fugir à responsabilidade de colaborar para mudar os rumos políticos de Goiás e de fortalecer o nosso desenvolvimento”, destacou.

Luiz Encanador ressaltou que pretendia apoiar Ronaldo Caiado em consideração a Paulo do Vale, mas que a escolha do deputado estadual Lincoln Tejota (Pros) como vice-governador na chapa, a ser oficializada no início de agosto, facilitou sua decisão.

“O senador Ronaldo Caiado tem competência e experiência política forjada ao longo de 30 anos, cinco mandatos de deputado federal e agora no Senado, e nunca ninguém encontrou alguma nódoa em sua pessoa. Ele é um homem correto e preparado para administrar Goiás”, frisou.

Parlamentar do PSB, Ronaldo Cruvinel reiterou sua amizade de mais de duas décadas com Ronaldo Caiado e a confiança que possui na capacidade do senador democrata realizar uma gestão diferenciada e saneadora. “Ronaldo Caiado é um político ficha limpa e sua atuação política, séria e combativa no Congresso Nacional o credencia a ocupar um cargo do Executivo e Goiás precisa de políticos do quilate dele”, pontuou.

Responsabilidade

Antes de seguir para a residência de Paulo do Vale, Ronaldo Caiado concedeu entrevista à Rádio Morada do Sol (FM 97,7 MHz), onde foi questionado sobre os rumos da pré-campanha e a liderança nas pesquisas de intenção de voto. Ronaldo Caiado falou ainda sobre a responsabilidade que tem assumido e confiança depositada pela população.

“Realmente isso nos impõe um peso grande. As pessoas de Goiás hoje tem confiança, mas esperam mudanças substanciais. A sociedade sabe hoje que a situação do estado é precária, mas qual é a certeza que nós temos? É de que se nós tratarmos o estado com muita seriedade e fizermos uma revisão dos contratos, buscarmos a correção no uso do dinheiro público e ainda estancarmos os pontos que estão provocando desidratação e sangria em nosso estado, acreditamos que, com pouco tempo, vamos entregar um Goiás que seja orgulho de quem vive aqui”, avaliou.

Ao finalizar sua participação na rádio, Ronaldo Caiado faz apelo para que a população não meça todos os políticos com a régua da corrupção. “Analisem com cuidado a trajetória política de cada um deles e votem naqueles que são probos, honestos e dignos. Eu tenho orgulho de ser político e de não ter nenhuma mácula em meu currículo ao longo dos mandatos de deputado e senador. Espero que os goianos deem sinal crescente de participação política e que nosso estado seja o estado com menor índice de votos nulos, brancos ou de abstenções do Brasil”, concluiu.

Expo Rio Verde

Ainda em Rio Verde, Ronaldo Caiado, o senador Wilder Morais, Lincoln Tejota e os candidatos a deputado estadual e federal Flávia Cunha, Paulo Daher e Chico do KGL, todos do Democratas, prestigiaram o rodeio, encerrando a 60ª edição da Expo Rio Verde, festa agropecuária realizada desde 1954, que atraiu público superior a 100 mil pessoas ao longo de dez dias de evento.

“A grandeza dessa festa é fruto direto do trabalho do Sindicato Rural, na pessoa do Luciano Guimarães, e hoje ela não perde em nada para a Festa de Peão de Barretos (SP). O rodeio hoje é, indiscutivelmente, o maior evento que nós temos em Goiás e disputa de igual para igual com Barretos, e a qualidade desse evento é impressionante e eu estou admirado com os avanços da Expo Rio Verde ao longo dos anos”, sublinhou.

Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, agradeceu a presença de Ronaldo Caiado e o trabalho desempenhado pelo democrata no Congresso Nacional em defesa do agronegócio, cuja atuação foi fundamental para reduzir os efeitos da crise econômica de 2015, provocada pelos equívocos governamentais do PT e que ainda reverbera no cotidiano dos brasileiros.

“O senador Ronaldo Caiado é o maior líder classista que o Brasil já teve. É difícil mensurar uma pessoa que supere a atuação dele e é uma pena que ele não esteja disputando a Presidência da República, como tentou em 1989. A visita dele aqui muito nos honra e ele tem sempre portas abertas”, finalizou.