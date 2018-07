José Eliton discute com equipe de governo e área jurídica atuação para seguir regras da legislação eleitoral

Governador ressaltou que cenário eleitoral deste ano impõe regras novas, e que é preciso deixá-las claras para os gestores, a fim de sanar dúvidas no exercício de suas funções

O governador José Eliton reuniu, na manhã de hoje, no Palácio das Esmeraldas, gestores do primeiro e segundo escalões da administração e profissionais da área jurídica para debater regras a serem seguidas em função da nova legislação eleitoral. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Eduardo Alckmin e os advogados Danilo de Freitas e Dyogo Crosara explanaram o cenário eleitoral de 2018 e elucidaram dúvidas da equipe de governo.

José Eliton ressaltou que muitas dúvidas se manifestam para cada um dos gestores na agenda administrativa do dia a dia, e que é preciso esclarecê-las para que nada impeça a boa execução do trabalho de cada um e o desenvolvimento de cada setor do governo, sem correr riscos. “Temos um cenário um pouco distinto, na medida em que o cenário eleitoral impõe determinados limites que antes não existiam. Portanto, tenhamos atenção às questões eleitorais, à legislação, para que possamos sempre caminhar neste período com muita atenção aos pontos específicos da atuação de governo”, orientou.

Ele ressaltou que o foco é a agenda administrativa, com atenção muito especial às ações que são desenvolvidas por cada uma das pastas nas suas mais diversas finalidades, sem esquecer-se das limitações em função do calendário eleitoral. “Vamos continuar com nosso propósito de garantir a consolidação das conquistas dos últimos anos e apontando os avanços que nós entendemos que são importantes para a sociedade goiana. Temos o dever de levar sempre a verdade para a população”, frisou.