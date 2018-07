7 atitudes que prejudicam sua imagem na busca por um emprego

Renata Motone, especialista da Luandre, ensina como identificá-las e mudar o rumo da sua vida profissional

A situação se repete: o candidato cadastra seu currículo, é chamado para a entrevista, mas não passa para a segunda fase. Aí surge a dúvida: “por que? “.

Muitos não sabem (ou não consideram essa possibilidade), mas o processo seletivo para uma vaga começa no contato inicial que o recrutador tem com o candidato, seja pelo telefone, e-mail ou pessoalmente. E é exatamente neste momento que os candidatos costumam prejudicar sua própria imagem.

“A atitude diz muito sobre o candidato e o profissional de recursos humanos é treinado para identificar perfis de comportamento que podem impactar na contratação”, explica Renata Motone, Especialista de RH na Luandre, empresa que atende 200 das maiores 500 empresas do país.

Como saber se sua atitude está te prejudicando? Renata explica que esses comportamentos são sutis e muitas vezes o próprio candidato não se dá conta de como algum detalhe pode pegar mal na entrevista. Por isso, se você está na busca por um emprego, mas não tem sido bem-sucedido, separamos algumas dicas para que aumente suas chances nas próximas oportunidades.

Aparência não é tudo, mas ajuda

Mesmo que seu estilo seja mais esportivo é necessário refiná-lo um pouco para a entrevista: “se engana quem acredita que só a formação e a experiência contam”, explica Renata. Ela pontua que não é necessário ir de terno e gravata se o cargo não for tão formal, mas nunca se deve transmitir uma imagem desleixada. Ou seja, bermuda, chinelo, camiseta e afins estão proibidos, mesmo que esteja calor!

Tenha bom senso ao falar de suas experiências anteriores

Você pode não ter gostado da gestão do seu antigo chefe, nem da quantidade de vezes que precisou fazer hora extra, sem ser remunerado, mas lembre-se: entrevista de emprego não é terapia. Pelo contrário, é a hora de você mostrar todo seu potencial e ressaltar apenas suas melhores experiências.

Negatividade

Reclamar do tempo, do transporte público, da mãe, do pai, da falta de dinheiro são coisas que você simplesmente NÃO deve fazer. Isso demonstra ao entrevistador que você não tende a não transmitir uma energia positiva no ambiente de trabalho.

Ficar de olho no celular durante a entrevista

Esta é outra coisa que você não deve fazer NUNCA. A única exceção é quando você realmente precisará receber uma ligação urgente. Neste caso, informe o recrutador antes do início da entrevista sobre esta possibilidade.

Postura pouco profissional

Lembre-se: você tem, muitas vezes, apenas uma chance de causar uma boa impressão. Por isso, um pouco de formalidade e gentileza não fazem mal a ninguém e sempre serão bem vistos

Atrasos

Procure não chegar atrasado e, se algum imprevisto acontecer, comunique ao entrevistador. Isso demonstra interesse e profissionalismo. Chegar atrasado sem ao menos se desculpar ou explicar pode demonstrar um perfil profissional indesejado, e que a maior parte das empresas não tolera.

Radicalismos

Se nas redes sociais isso pode causar problema, imagine no ambiente de trabalho. Deixe para discutir assuntos polêmicos com amigos. Na entrevista de emprego você deve falar sobre suas qualidades como profissional, combinado?

