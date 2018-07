Ao completar 291 anos, cidade de Goiás recebe bênçãos ecumênicas e José Eliton é elogiado pela parceria e compromisso com o desenvolvimento

“Nunca um governo fez tanto pela cidade de Goiás como o Governo do Tempo Novo”, diz prefeita durante programação de aniversário da cidade

Quando os primeiros raios do sol anunciavam a chegada do dia, a cidade de Goiás iniciava as comemorações pelos seus 291 anos de vida social e política. A programação teve início, na manhã desta quarta-feira, 25, com um culto ecumênico, realizado no Mercado Municipal, com as participações do governador José Eliton e da prefeita Selma Bastos. Ontem, o governador comandou a solenidade de transferência da capital para a cidade de Goiás e entregou medalhas do Mérito Anhanguera.

Durante a celebração, o líder espiritual João Pereira, o bispo Raimundo Aires e o bispo Dom Eugênio Rixen fizeram orações em homenagem ao aniversário da antiga capital goiana.

Ao se referir a José Eliton, o bispo Raimundo Aires afirmou que ele deve ser alvo de orações, para que acerte mais ainda e possibilite que as pessoas tenham uma vida repleta de piedade, honestidade e justiça social. “A partir de agora, nós temos com o senhor, governador, o mesmo relacionamento de parceria e admiração que temos com o ex-governador Marconi Perillo.

Por sua vez, Dom Eugênio Rixen, destacou a importância do dia de hoje. “Precisamos fazer, desse, um dia de ação de graças e de alegria. Vamos abrir nossos corações e agradecer todas as bênçãos que o Senhor Jesus nos concedeu”, disse, em oração.

A prefeita de Goiás, Selma Bastos, ressaltou a relação de parceria e carinho do governo estadual com o município: “Assim que ganhei as eleições, o ex-governador Marconi Perillo me recebeu e eu tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer: ‘Eu prometi àquele povo, que tanta ama o senhor, que jamais o Governo do Estado viraria as costas para a cidade de Goiás’. E assim foi feito”.

Na oportunidade, ela ainda agradeceu a presença do governador José Eliton e sua esposa dona Fabrina Müller na extensa programação festiva do aniversário da cidade. “Governador, sempre admirei sua conduta. O senhor foi um vice competente, leal e parceiro, e por isso merece nosso carinho e confiança”, disse Selma ao garantir que “nunca um governo fez tanto pela cidade de Goiás, como o governo do Tempo Novo”.

O governador José Eliton também agradeceu em seu nome e do ex-governador Marconi a relação afetuosa e parceira da cidade com o governo. “Estamos muito felizes em celebrar mais um ano de existência dessa cidade que encanta a todos os goianos, que representa e traduz toda nossa goianidade”, ressaltou.

Após a celebração, José Eliton, acompanhado de deputados, secretários, vereadores e outras autoridades, visitou os permissionários do Mercado Municipal. Em seguida, ele e Selma Bastos deram a largada à 1ª Corrida de Vila Boa.