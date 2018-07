Cursos intensivos de danças urbanas estão com inscrições abertas

Em Goiânia, a edição especial de cursos intensivos de danças urbanas oferece aulas de Hip Hop, House, Jazz Funk, Heels e Vogue até sexta-feira, 27. A programação inédita tem vagas limitadas a 30 participantes por turma e acontece na Vibe 62 Urban Studio, na rua Orestes Ribeiro, n.º 60, no setor Bueno.

As inscrições estão abertas e o valor de cada aula é R$ 30. Quem se inscrever em qualquer dia da semana, terá acesso liberado às aulas bônus de sexta-feira. Premiada no Hip Hop District 2018, a coreógrafa Claudiane ministrará aula de Hip Hop/Contemporâneo, às 18h30. Em seguida, às 20 horas, o produtor de danças urbanas Fabricio Rezio assume o comando da turma com as aulas de Locking e Popping. O projeto conta com a participação de 11 dançarinos profissionais.

Um dos idealizadores dos cursos intensivos de danças urbanas, Fabricio Rezio diz que a programação foi organizada de forma criteriosa para agregar vários estilos de dança e atender um público diversificado, com preços simbólicos. “Essa é uma oportunidade única para quem gosta de dançar, quer se divertir e conhecer a dança urbana”.

ANOTE

CURSO INTENSIVO DE DANÇAS URBANAS

Local: Vibe 62 Urban Studio, na rua Orestes Ribeiro, n.º 60, no setor Bueno

Inscrições: (62) 98346-0065

Programação

Terça-feira, 24 – Hip Hop – Duda – 18h30/ Bruno Brito – 20 horas

Quarta-feira, 25 – House – Juliete Matos – 18h30/ Luiz Augusto -20 horas

Quinta-feira, 26 – Mix (Jazz Funk, Heels e Vogue) – Danrley Rodrigues- 18 horas/ Killder Alves – 19h30/ Lucas Syuga – 21 horas

Sexta-feira, 27 – Bônus – Claudiane Alves – Hip Hop/Contemporâneo – 18h30 Fabricio Rezio – Locking e Popping – 20 horas