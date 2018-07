Daniel Vilela recebe sugestões de projetos para pessoas com deficiência

O pré-candidato ao governo pelo MDB, deputado federal Daniel Vilela, se comprometeu a incorporar ao seu plano de administração para Goiás sugestões entregues nesta terça-feira (24) pelo Movimento das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. O documento foi entregue pelo superintendente da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, Antônio José Ferreira, militante da causa, durante café da manhã na fábrica de cadeiras de rodas Ortomix, em Aparecida de Goiânia.

“Temos falado que não há ninguém melhor do que as próprias categorias para saberem quais são seus pleitos e por isso estamos incorporando várias sugestões ao nosso plano de governo”, afirma o pré-candidato ao governo.

Daniel lembra que, ainda em 2017, o partido realizou encontros com militantes e visitas a entidades e associações de classe para ouvir sugestões e pedir o encaminhamento de propostas. O documento entregue nesta terça-feira é fruto desse diálogo. “Ouvir a população é a melhor forma de encontrar as soluções para os problemas. Nosso projeto é um projeto de todos que querem contribuir para um novo Goiás”, afirma.

Entre as propostas entregues pelo Movimento das Pessoas com Deficiência, o emedebista destaca a necessidade de interiorização das políticas de incentivo e inclusão. “Essas políticas públicas precisam chegar a todo o Estado e vamos tomar medidas para que isso aconteça.” Outra demanda do movimento é a acessibilidade aos equipamentos culturais e esportivos. “É algo que já deveria ter sido resolvido”, observa Daniel.

O evento contou com a presença do pré-candidato a deputado estadual pelo MDB Ozair José, defensor das pautas do Movimento das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. “Vocês sabem que podem contar com nosso apoio e o trabalho em defesa de vocês ficará muito mais completo com Daniel Vilela como governador de Goiás”, afirma Ozair.

Wander Saraiva, proprietário da Ortomix, cadeirante e militante do movimento, lembrou da importância das ações da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) no governo de Maguito Vilela (1995-1997), quando a mãe de Daniel, Sandra Carvalho, foi presidente da entidade. “Sua família tem um histórico de atuação nesta área e não temos dúvida de que você vai nos ajudar a levar esses projetos adiante”, afirmou.