Frente Unidos para Mudar Goiás fecha ciclo de encontros regionais em Itaberaí

No próximo sábado (28/07) Itaberaí recebe, a partir das 9 horas, o último encontro da frente “Unidos para Mudar Goiás”. O evento – que terá as presenças do pré-candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas) do pré-candidato a vice, Lincoln Tejota (Podemos); dos pré-candidatos ao Senado, Wilder Morais (Democratas) e Jorge Kajuru (PRP) – fecha o ciclo iniciado há quase um ano, período em que o grupo liderado por Ronaldo Caiado mobilizou milhares de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, ex-parlamentares, presidentes de partidos, lideranças e a sociedade goiana de todos os cantos do estado.

Foram mais de 30 encontros realizados em 25 cidades de agosto de 2017 a julho de 2018. Durantes esses eventos, Ronaldo Caiado sempre destacou a espontaneidade das lideranças e população das regiões visitadas presentes que acreditam no projeto político da frente para transformar a situação de Goiás com alto índice de endividamento, escândalos de corrupção e abandono da infraestrutura e áreas sociais.

“Tivemos um movimento espontâneo de milhares de lideranças que foram aos nossos encontros manifestar o seu apoio ao nosso projeto e reiterar seu desejo por mudança. Em todo lugar onde estivemos o sentimento da população é um só: mudança. E tivemos muitas manifestações de pessoas que acreditam em nós, acreditam no nosso grupo. Esse é maior reflexo de que estamos no caminho certo, a voz da população, das lideranças que têm o contato direto com suas comunidades”, pontuou Ronaldo Caiado.

Os encontros da frente foram realizados nas cidades de: Jaraguá, Cidade Ocidental, Morrinhos, Ceres, Goiatuba, Bela Vista de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Luziânia, Aparecida de Goiânia, Minaçu, Padre Bernardo, Inhumas, Porangatu, Santo Antônio do Descoberto, Guapó, Turvânia, Anápolis, Rio Verde, Goiânia, Formosa, Goianésia, Trindade, Catalão, Quirinópolis e Itumbiara.

Apoios

Ao longo desses 11 meses, a frente “Unidos para Mudar Goiás” conquistou apoios importantes até chegar a 12 partidos – Democratas, DC, Podemos, PMN, PMB, PPL, PRP, PROS, PRTB, PSC, PSL e PTC. Além disso, o projeto capitaneado por Ronaldo Caiado agregou o apoio dos prefeitos de maior expressividade do MDB, apesar de a cúpula do partido ter decidido lançar pré-candidatura própria. Estão com o senador do Democratas, por exemplo, os prefeitos Adib Elias (Catalão), que se tornou coordenador de campanha; Renato de Castro (Goianésia); Ernesto Roller (Formosa); Paulo do Vale (Rio Verde) e Fausto Mariano (Turvânia).

Nessa caminhada, a grupo oposicionista ainda agregou a aliança dos deputados estaduais José Nelto (Podemos), Major Araújo (PRP), Lívio Luciano (Podemos), Dr. Antonio (Democratas), Iso Moreira (Democratas), Álvaro Guimarães, e do deputado federal Delegado Waldir (PSL). A partir desses apoios e do crescente sentimento de que o grupo será capaz de mudar o cenário goiano, houve a composição de uma chapa competitiva, de pessoas comprometidas, competentes e ficha limpa.

A chapa tem nomes, como Jorge Kajuru e Wilder Morais (Senado); Lincoln Tejota (vice-governador); José Mario Shreiner, Dr. Zacarias Kalil, Flávia Cunha (deputado federal); Glaustin da Fokus, Chico do KGL (deputado estadual) e outros cerca de 600 pré-candidatos que já compõem o grupo “Unidos para Mudar Goiás”.

“Diziam que o Ronaldo Caiado não iria agregar apoios, não teria um grupo competitivo. Vejam o resultado. Temos 12 partidos conosco, diversas lideranças expressivas, uma chapa de peso com pessoas que têm uma trajetória de vida ficha limpa. Podemos andar nas ruas, conversar com a população porque nossa história fala por si. Podemos mostrar para os goianos que existem políticos dignos e daremos o estímulo para que a população participe dessa eleição e compareça em peso às urnas em outubro”, acrescentou Ronaldo Caiado.

Propostas

Também nesse período, Ronaldo Caiado aproveitou os encontros para ouvir das lideranças as principais reivindicações de cada região no intuito de elaborar seu plano de governo. Todos foram unânimes em pedir uma postura implacável com a corrupção que tanto tem comprometido os recursos dos impostos do povo goiano.

Ronaldo Caiado colocou como sua prioridade à corrupção e se comprometeu a fazer uma gestão transparente. “Se não tem dinheiro para saúde, educação, segurança, infraestrutura é porque a corrupção tomou conta do estado. Vamos ter o combate à corrupção como prioridade e aí com certeza vamos resgatar as funções primordiais de Estado que é investir no social”, destacou o pré-candidato ao governo.

O senador ainda anunciou seu compromisso em criar um fundo de valorização para professores e policiais do estado. Chamou a atenção de Ronaldo Caiado a situação de professores que têm média salarial muito parecida com o gasto mensal do Estado com presidiários e dos policiais que convivem com a terceira classe, criada por Marconi Perillo (PSDB), com remuneração de apenas R$ 1,5 mil.

Outro compromisso firmado foi de realizar parcerias com as igrejas para a recuperação de dependentes químicos: de um lado o governo com o atendimento médico e psicológico e de outro a igreja com a reinserção do ex-dependente à sociedade. A área da saúde será outra prioridade e Ronaldo Caiado como médico conhece a realidade do estado. Durante dos encontros da frente ele anunciou que vai ampliar as equipes de Saúde da Família incluindo nutricionistas e profissionais de educação física para fechar o ciclo de atuação da prevenção e diagnóstico precoce.