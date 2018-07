Happy Hour Beatlemania terá atração musical para as crianças no Passeio das Águas Shopping

Evento gratuito traz músicas dos Beatles com ritmo especialmente criado para o público infantil nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (27), o Happy Hour Beatlemania do Passeio das Águas Shopping será especialmente dedicado ao público infantil. A atração dessa semana é a Banda Lupa Kids, que vai apresentar versões das músicas dos Beatles em um ritmo adaptado para as crianças. Para melhor compreensão dos baixinhos, algumas canções ganharam versões traduzidas. O evento, que acontece na praça de alimentação, é gratuito e começa às 19h.

A Banda é composta por Luciana Flath(voz e violão), Paula Bernades (bateria), Ingrid Lobo (guitarra) e Ruthiele Neres (baixo). Mas para essa apresentação especial, o grupo convidou o guitarrista Anderson Costa para aprimorar ainda mais a apresentação. Além do repertório todo infantil, Lupa Kids promete um show divertido pra criança nenhuma botar defeito.

Este happy hour comemora o sucesso da exposição Beatlemania Experience, que está acontecendo até 12 de agosto no centro de compras, e leva os clientes a mergulharem ainda mais no mundo mágico dos Beatles toda sexta-feira. Além disso, o público tem a oportunidade de ouvir as músicas do quarteto de Liverpool em várias versões diferentes.

Depois da Banda Lupa Kids, as próximas atrações serão: a banda The Blackbirds com o melhor do rock’n’roll dos Beatles no dia 03 de agosto, e para finalizar com chave de ouro, no dia 10 de agosto, o grupo Karmica chega com seu tributo especial da banda inglesa.

Serviço

O quê: Happy Hour Beatlemania

Data: 27 de julho – Banda Lupa Kids

Próximos shows:

03 de agosto – The Blackbirds

10 de agosto – Karmica

Horário: Às 19 horas

Valor: Gratuita

Onde: Praça de Alimentação do Passeio das Águas Shopping