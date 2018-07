Prefeita Selma Bastos agradece a José Eliton e demonstra alegria por mais essa deferência do Governo de Goiás

Como sempre faz ao receber o governador em sua cidade, a prefeita anfitriã, Selma Bastos, novamente foi muito solícita com o governador José Eliton e se disse muito contente ao receber, mais uma vez, a deferência de sua cidade como capital do Estado de Goiás. Ela disse ser motivo de orgulho e contentamento sediar mais uma vez a capital do Estado, observando que o município se sente valorizado e amado por todo o povo goiano.

Recitou versos que fazem referência ao desenvolvendo “de uma parceria forte e construtiva”, que leva à posteridade como “um tesouro inestimável”, promotor da “consolidação econômica e social da cidade de Goiás e de todo o Estado”, numa alusão ao trabalho de parceria com o governo de Goiás pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, “independente da cor partidária do governante”.

“Nas teias da construção do seu futuro, Goiás deixa as marcas de uma história cada vez mais rica em diversidade, fatos, testemunhos e conquistas”, afirmou Selma, acrescentando que é com o sentimento “da boa acolhida, respeito e gratidão, que recebemos pela primeira vez como governador do Estado, para a solenidade de transferência da capital e instalação dos três poderes na cidade de Goiás, o digníssimo e já tão querido o governador José Eliton”.

Disse ainda que a população da cidade de Goiás sabe reconhecer isso e será sempre grata ao governador José Eliton e ao ex-governador Marconi Perillo, pelo que fizeram e fazem em prol do município. Agradeceu a presença de todos e reafirmou que a cidade de Goiás está e sempre estará de braços abertos para receber os que para lá se dirigem na busca de ajudar na construção de uma vida e de uma cidade cada vez melhor.