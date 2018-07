CIPA do CREDEQ realiza SIPAT 2018

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CIPA/CREDEQ – Prof. Jamil Issy), realiza, na próxima semana, entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, a SIPAT 2018 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, com oito palestras à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

O evento terá por tema Viver com segurança: direito de todos, dever de cada um. As exposições (ler quadro abaixo) serão realizadas por representante do Corpo de Bombeiros, engenheiro de Segurança do Trabalho do Grupo Interativa e seis colaboradores do CREDEQ – Prof. Jamil Issy (enfermeiro, psicólogos, médica, técnico em segurança e monitor multiprofissional).

As preleções acontecerão na Sala de Terapia Ocupacional 3 (TO3), do Ambulatório Infantojuvenil. Das oito palestras, quatro ocorrerão pela manhã, uma à tarde e três à noite. A SIPAT é uma das atividades obrigatórias para todas as CIPA’s. O principal objetivo é promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho.

Serviço

Assunto: CIPA/CREDEQ promove oito palestras durante a SIPAT 2018 direcionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais

Dia: Entre os dias 30 de julho e 3 de Agosto de 2018

Horário: Manhã, tarde e noite (confira o quadro abaixo)

Local: Sala da TO3, do Ambulatório Infantojuvenil, na sede da unidade de saúde, localizada Avenida Tanner de Melo, Qd.- Gleba 02, Lt.- Parte 02, Bairro Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia (74.993-551) – Depois do Parque Industrial.