Coordenadores regionais participam de encontro com novo secretário

O secretário de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Flávio Peixoto, participou nesta terça-feira, 24/7, da primeira reunião de trabalho com os 40 coordenadores regionais de Educação, Cultura e Esporte. Durante o encontro, Flávio destacou os avanços registrados nos últimos anos pelas escolas da rede pública estadual e reconheceu que isso é fruto do empenho e dedicação do coletivo de profissionais da Educação, em especial das unidades escolares.

O secretário comentou que sua gestão será pautada no planejamento de ações e pediu atenção especial dos coordenadores no sentido de trabalhar pela aproximação entre a escola e a comunidade. “Muito embora Goiás esteja se sobressaindo no cenário nacional com seus bons índices de aprendizagem, não é fácil garantir um ensino de qualidade em uma sociedade em crise. A população precisa entender que é dela também o papel de educar”.

Por fim, o Flávio Peixoto afirmou estar aberto a todas as sugestões que possam contribuir para mais avanços na rede estadual. “Sei que todo sistema educativo tem suas peculiaridades e por isso os projetos diferem de cidade para cidade, de bairro para bairro e de escola para escola e por isso a opinião de vocês será sempre muito bem-vinda”.

Posse dos diretores

Antes do encontro com o secretário Flávio Peixoto, os coordenadores regionais se reuniram com o superintendente executivo de Educação, Marcelo Oliveira, para tratar de questões administrativas e relacionadas à gestão educacional.

Entre os assuntos da pauta estavam o pagamento do reajuste de 6.81% do Piso Salarial Nacional a partir da folha de agosto e a posse dos diretores eleitos em cerimônia que será realizada em Goiânia no próximo dia 3. “Optamos por esta data por sugestão do próprio secretário que sabe da importância dos diretores estarem nas escolas para recepcionar os alunos na volta às aulas no dia 1º de agosto”.