Fidelidade e renovação dominam discursos durante visita de Daniel Vilela a Catalão

Pré-candidato a governador esteve no município na noite de quinta-feira para participar do lançamento da pré-candidatura do professor Thiago Simões a deputado estadual

Fidelidade e renovação deram o tom do lançamento da pré-candidatura do professor Thiago Simões (MDB) a deputado estadual, realizado na noite desta quarta-feira (25), em Catalão, com a presença do pré-candidato a governador Daniel Vilela (MDB). Os discursos ressaltaram essas características essenciais ao exercício da boa política, voltada para a população. “Infidelidade é traço de falta de caráter”, resume o pré-candidato ao Senado Agenor Mariano.

Ao cumprimentar o Thiago Simões e os presentes no evento, Daniel Vilela lembrou do tamanho do MDB, um partido com capilaridade em Goiás e com bons quadros entre seus membros. “No nosso partido não tem cadeira vazia. Se tem gente que é infiel, que para estar num partido precisa que mande buscar de avião, tem muitos outros que preferem ser idealistas e fazer suas escolhas de acordo com suas crenças”, discursou, sendo bastante aplaudido.

Daniel disse ainda, em entrevista a rádios de Catalão e região, que “a pré-candidatura de Thiago Simões representa a renovação legítima que tanto temos falado e que Goiás está desejando”. “Não é pela juventude na idade, é pela juventude das ideias que Thiago merece nosso apoio. Nós estamos juntos para acabar com as práticas políticas atrasadas que reinam em Goiás e até mesmo em algumas lideranças de Catalão, que muitas vezes se vendem em troca de luxo e conforto e acabam esquecendo da população.”

As contribuições de Daniel com Catalão e municípios da região também foram assunto no evento. “Se está acontecendo aquela obra no Córrego Pirapitinga ali é porque ele trouxe os recursos. Se temos a Universidade Federal de Catalão (UFCat), é porque ele conduziu o processo. Se tem verba para a Santa Casa, é porque ele conseguiu. E Ouvidor, aqui do lado, também foi bastante contemplada.”

Thiago se referia à canalização e urbanização do Córrego Pirapitinga, obra estimada em R$ 20 milhões, verba conquistada por meio da articulação do deputado federal Daniel Vilela junto ao Ministério da Integração Nacional. Os recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão somam R$ 1 milhão e possibilitaram melhorias no atendimento à população. Já a UFCat é considerada por Daniel uma de suas maiores conquistas como parlamentar.

O deputado federal e pré-candidato a senador pelo MDB, Pedro Chaves, falou sobre a participação de Daniel na conquista da universidade autônoma: “Se não fosse a atuação firme do deputado Daniel junto ao presidente da Câmara. Rodrigo Maia, não teria sido votada a criação das universidades. A atuação dele foi decisiva também na conquista da Faculdade de Medicina aqui para Catalão.”

O prefeito de Ouvidor, Onofre Galdino, também ressaltou a contribuição de Daniel com a região e o fato de ele cumprir a palavra empenhada. “Daniel fala aquilo que é possível ser feito e isso é importante. É o que a população espera, que haja sinceridade na relação com a classe política.” A esposa de Daniel, Iara Netto Vilela, cuja mãe e avó são catalanas, lembrou do apoio que o município deu ao deputado em 2014, quando ele obteve mais de 12 mil votos, e pediu aos presentes que espalhem a mensagem de renovação neste ano.

Ex-governador de Goiás, Maguito Vilela foi direto ao ponto ao falar sobre a verdadeira mudança para Goiás: “Querem fazer uma mudança em Goiás? Então é com o MDB, é com Daniel, que, depois que saí do governo (1997), nunca mais pisou no palácio. É o único dos pré-candidatos que faz 20 anos que não pisa lá. É a oposição de verdade, não é como outras oposições de mentira, não.” O discurso foi muito aplaudido.

A reunião contou com a presença do pré-candidato a deputado federal Marcelo Lins, que destacou a renovação legítima por meio das pré-candidaturas de Daniel e Thiago, e com membros da juventude do MDB. A pré-candidata a deputada federal Iris de Araújo foi representada pelo ex-secretário de Assistência Social de Goiânia Walter Silva. O evento contou com a presença de lideranças de Catalão, Ouvidor, Orizona e Nova Aurora, entre outros municípios da região.