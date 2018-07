Goiânia se torna referência nacional ao sancionar Lei de Aprendizagem

De um lado, empresas que procuram jovens com experiência de trabalho. De outro, jovens que querem trabalhar, mas não têm nenhuma experiência prática. O impasse parece estar com os dias contados, em Goiânia. No dia 20 de julho de 2018, o prefeito Iris Rezende, sancionou a lei que institui o programa “Jovem é Futuro”, que abrange a Lei de Aprendizagem no âmbito da administração municipal.

Para o superintendente geral da Rede Pró-Aprendiz, Valdinei Valério, a capital goiana dá um passo importante para garantir o futuro dos jovens. “Quando nós temos a administração pública acolhendo um trabalho como esse, acolhendo o jovem e dando oportunidade para que ele se profissionalize, isso tem um efeito muito maior do que parece.”, afirma

A aprendizagem no Brasil, regulada pela CLT, passou por um processo de modernização com a promulgação da lei nº 10.097/2000 e ampliada pelo decreto federal nº 5.598/2005, surgiu para auxiliar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, possibilitando a primeira experiência trabalhista. Ela determinou a obrigatoriedade de contratação de 5% a 15% de aprendizes no quadro de funcionários de empresas de grande e médio porte, por estabelecimento, calculada proporcionalmente sobre o número total de empregados.

O desembargador, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, foi um dos colaboradores para a criação da Lei de Aprendizagem e se sente orgulhoso em fazer parte deste processo. “A Lei de Aprendizagem é importante no Brasil, porque uma das exigências do programa é que além do jovem ter um trabalho, ele deve permanecer na escola”, explica.

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca estava no terceiro ano de Direito na Faculdade do Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo (USP), com 23 anos, quando as vistas se escureceram definitivamente. Com o apoio de colegas, Fonseca se formou. Pouco mais de duas décadas depois, ele se tornava o primeiro juiz cego do Brasil. Com uma história de superação que se tornou referência mundial, Ricardo Tadeu deixa um conselho àqueles que desejam vencer na vida. “Nada deve afastar as pessoas do estudo”, conclui.