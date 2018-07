José Eliton e prefeitos discutem consórcios sobre o meio ambiente

O governador José Eliton iniciou a agenda da tarde de hoje, na cidade de Goiás, presidindo reunião com prefeitos de diferentes municípios da região, na sede da prefeitura. Os prefeitos são membros do Consórcio Intermunicipal de Saúde Rio Vermelho e Araguaia (Cisriva), Consórcio Público Intermunicipal Serra Dourada de Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental de Goiás (Consed/GO), e de cidades que integram o Caminho de Cora, trilha de 282 quilômetros que liga Corumbá de Goiás à cidade de Goiás, passando por Pirenópolis, Jaraguá, Itaguaru e Itaberaí, entre outras localidades.

O Cisriva é presidido pela prefeita da cidade de Goiás, Selma Bastos, que também liderou a reunião com o governador. O consórcio objetiva a cooperação técnica na área de saúde, a partir da promoção de ações públicas assistenciais e prestação de serviços especializados de média e alta complexidades.

Já o Consed, presidido pelo prefeito de Morro Agudo, Anatair Antônio Santana, tem sede na cidade de Itapuranga. Ele exerce fiscalização e monitoramento ambiental ou atividades integradas desses serviços por meio de contrato de programas ou outros instrumentos forem celebrados com os municípios consorciados.

Da mesma reunião, participaram prefeitos de municípios que integram o Caminho de Cora. Eles têm trabalhado na formação de um consórcio para integrar os municípios do trajeto da trilha de 282 quilômetros que vai de Corumbá de Goiás à Cidade de Goiás, refazendo a rota realizada no passado pelos bandeirantes e muito bem retratada no romance “Naqueles Morros, Depois da Chuva” do escritor goiano Edival Lourenço, e que ganhou o maior prêmio literário do país, o Jabuti de 2012.

O governador se colocou à disposição para aprofundar a discussão e as demandas dos consórcios, e aproveitou para saber dos prefeitos sobre o andamento das obras do programa Goiás na Frente. Em resumo, os gestores afirmaram que os recursos estão chegando conforme pactuado e as obras estão em andamento.

“Fico satisfeito em dialogar com mais de 20 prefeitos de nossos municípios goianos e perceber que as obras realizadas, com a ajuda de repasses do Estado, têm gerado tantos benefícios nestas regiões. Os desafios continuam e novas demandas surgem, mas com parceria e diálogo conseguiremos, juntos, avançar mais ainda em ações que resultem na ampliação dos benefícios para a população goiana”, disse o governador depois da reunião com os prefeitos.

Selma Bastos agradeceu a José Eliton pela disposição de atender os prefeitos e afirmou que estava muito feliz por estar ao lado de “um homem competente, coerente, justo e leal”. “Estou muito feliz de estar ao lado do senhor, caminhando com o senhor nessa trilha administrativa muito importante para nós”, frisou.