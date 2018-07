José Eliton visita hospital São Pedro D’Alcântara e inicia tratativas para que unidade integre programa Terceiro Turno da Saúde

Ele também visitou as obras da Clínica de Hemodiálise e afirmou que o Governo Estadual colaborará com recursos para finalização da obra e custeio da manutenção da unidade

O governador José Eliton encerrou a agenda do Governo Estadual na Cidade de Goiás, na manhã de hoje, com visitas ao Hospital Municipal Caridade São Pedro D’Alcântara e ao canteiro de obras da Clínica de Hemodiálise, em fase final de construção, que será referência no tratamento de pacientes renais crônicos de 17 municípios da região. Ele iniciou as tratativas com a prefeita de Goiás, Selma Bastos, e com a direção do hospital São Pedro para que a unidade passe a integrar o programa Terceiro Turno da Saúde.

“Dessa forma, o Governo Estadual poderá aportar mais recursos para o hospital que, por sua vez, terá possibilidade de ampliar as especialidades oferecidas”, afirmou José Eliton. Ele estava acompanhado pela prefeita Selma Bastos, do secretário municipal de Saúde, João Batista Neto, e do presidente da Associação de Saúde São Pedro D’Alcântara (Aspag), parceira na construção da Clínica de Hemodiálise, frei dominicano Marcos Benedito Lacerda de Camargo.

O Governo de Goiás renovou, na semana passada, convênio no valor de R$ 500 mil/mês até dezembro para o Hospital São Pedro D’Alcântara. O convênio foi firmado ainda em 2016 e atende o hospital nas áreas de urgência e emergência. A unidade possui 30 leitos de enfermaria e outros 10 de UTI, oferecendo 870 cirurgias por mês.

A Clínica de Hemodiálise é um projeto da Associação de Saúde São Pedro D’Alcântara (Aspag), instituição sem fins lucrativos, que conta com a participação coletiva na arrecadação dos recursos para a execução do projeto e a manutenção do Hospital São Pedro.

A obra teve início em novembro de 2016, após acidente com uma van que matou três pessoas que iam para Goiânia para fazer hemodiálise. A previsão é de que seja concluída até o fim deste ano. A Associação estima que existam 90 pacientes na região com insuficiência renal crônica, viajando três vezes por semana para a capital para se submeter à hemodiálise. O governador afirmou que o Governo Estadual colaborará com recursos para finalizar as obras da unidade, e depois ajudará no custeio da manutenção.

Depois das visitas às unidades de saúde, José Eliton visitou dona Sílvia Curado, uma das mais antigas doceiras da cidade, famosa por produzir os alfenins, doce de origem árabe. Ela ofertou uma bandeja de doces ao governador e afirmou: “Quando a gente oferece alfenins para uma pessoa, a gente deseja a ela paz, saúde e outros muitos sentimentos bons. E é isso que eu desejo para o senhor”, disse.