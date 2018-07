Lúcia Vânia visita Serranópolis, Chapadão e Aporé

Seguindo o cronograma de visitas aos municípios goianos, a senadora Lúcia Vânia (PSB) realizou reuniões de trabalho, nesta quarta-feira (25), nas prefeituras dos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu e Aporé, na região Sudoeste do estado.

Em Serranópolis, para onde a parlamentar viabilizou benefícios como asfalto, construção de calçadas, ônibus escolar, além de oferecer apoio técnico para a administração local no relacionamento com a União, Lúcia Vânia explicou o motivo da agenda. “Diante das dificuldades do país, resolvi que o melhor seria fazer essa reunião, primeiro para saber o que o prefeito está fazendo, depois para saber como a gente pode ajudar”, esclareceu a senadora ao prefeito de Serranópolis, Lidevam Ludio de Lima (PSDB), secretários e vereadores da cidade.

“Grande parte das emendas da saúde vai para equipamento. O que eu estou vendo? Os hospitais não funcionam por falta de custeio, que é o mais importante para os prefeitos nessa crise”, observou Lúcia Vânia, que tomou conhecimento da política de prevenção ao câncer no município. No ano passado, foram mais de 900 atendimentos em Barretos, onde a prefeitura abriu casa de apoio para acolher os pacientes de Serranópolis.

Ainda na primeira reunião do dia, a senadora apontou a dificuldade dos municípios em pagar sua folha de pagamento. “Os prefeitos foram surpreendidos com a queda de arrecadação”, disse.

A parlamentar explicou por que concilia à função que desempenha no Congresso Nacional o atendimento aos municípios. “O senador trabalha para o estado, mas como eu fui deputada federal, atendo os prefeitos e atendo o estado”, informou. “A gente precisa estar mais perto, entendendo o que está se passando com cada um”, pontuou Lúcia Vânia. “A senhora hoje é um patrimônio moral para a nossa política”, disse o prefeito Lidevam. Antes de seguir viagem, a senadora visitou o centro integrado que reúne o serviço das polícias civil e militar no município.

Lúcia Vânia também visitou Chapadão do Céu, para onde destinou R$ 3,8 milhões para a construção de uma escola com 12 salas de aula. A obra vai garantir mais de 700 vagas no ensino público. “A escola é de extrema relevância, nós estávamos com déficit”, explicou o prefeito Rogério Graxa (PP). A administração local apresentou a situação do município à senadora e, depois, a parlamentar foi homenageada pelos vereadores na Câmara com a entrega de título de cidadã céu-chapadense, pelo histórico de serviços na cidade.

Encerrando o dia de viagens, Lúcia Vânia seguiu para Aporé, onde foi recebida pelo prefeito Renato Sirotto (PSB) e lideranças locais. O município conta com cerca de R$ 2,2 milhões de recursos destinados pela senadora. A parlamentar também trabalhou para a criação do Sindicato Rural local, atendendo uma demanda de produtores rurais da região.