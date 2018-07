“Para atacar a corrupção, só há um remédio: a idoneidade moral”, diz Ronaldo Caiado

A frente ‘Unidos para Mudar Goiás’, capitaneada pelo senador Ronaldo Caiado (Democratas), difundiu sua mensagem de renovação política e administrativa em um giro por quatro cidades da região da Estrada de Ferro, além de Gameleira, nos arredores de Anápolis, e Bela Vista, na Grande Goiânia, nesta quarta-feira (25/07). As reuniões tiveram a presença do pré-candidato a vice-governador Lincoln Tejota (PROS), dos pré-senatoriáveis Jorge Kajuru (PRP) e Wilder Morais (Democratas), dos deputados federal Delegado Waldir (PSL) e estadual Iso Moreira (Democratas) e de lideranças municipais, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e presidentes de partidos e de entidades de classe. Nos encontros, Ronaldo Caiado fez questão de ressaltar seu carinho pelo Poder Legislativo, que ele considera uma escola fundamental para qualquer pessoa que pretenda disputar cargos no Executivo. “Eu também sou um legislador e respeito esse Poder, tanto que escolhi meu vice na Assembleia. Disse e reafirmo: num governo nosso, os legisladores terão voz e decidirão os rumos de suas cidades e do Estado”, garantiu. O descaso do governo com os municípios não deixou de ser observado por Ronaldo Caiado, que teceu duras críticas à negligência do governo em áreas vitais como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Com o atual quadro, muitos prefeitos são obrigados a elevarem gastos para suprir as lacunas deixadas pela atual gestão nos últimos anos. “O governo sucateou a máquina pública a tal ponto que, se nós não mudarmos Goiás, não sei o que vai acontecer. O que dizer, aliás, de uma gestão que gastou R$ 1,2 bilhão em propaganda, enquanto há 55 mil pacientes esperando uma cirurgia eletiva, que permitiu a redução de 2 mil vagas do Sistema Único de Saúde, com policiais abaixo do quantitativo ideal e salários iniciais de R$ 1,5 mil? Para atacar a corrupção, só há um remédio: a idoneidade moral. Nós temos sensibilidade e sabemos o que as pessoas precisam e vamos fazer”, afirmou.

Lisura

A lisura ética e moral dos membros da frente liderada pelo senador democrata também foram sublinhadas por Ronaldo Caiado, Wilder, Kajuru e os demais parlamentares presentes nos encontros pela Região da Estrada de Ferro. Ronaldo Caiado acrescentou que esta foi uma exigência pessoal, acatada pelos aliados.

“Fechei a minha chapa com nomes que posso me orgulhar de dizer que estão comigo. Não há uma mácula que fira Lincoln Tejota, Wilder Morais e Jorge Kajuru e a mim. Somos fichas limpas e dignos da honra dos goianos”, pontuou e ainda arrematou. “Tenho orgulho de defender o estado de Goiás. Em mais de trinta anos de vida pública, não há nenhuma notícia que macule a minha carreira política”, destacou,

Jorge Kajuru brincou que, enquanto a o time ‘Unidos para Mudar Goiás’ é composto por políticos sem nenhum processo ou acusação de corrupção, a chapa adversária tem em seu seio políticos com diversas suspeitas de improbidade administrativa, com citações diretas em veículos da mídia nacional. “Só o ex-governador Marconi Perillo foi citado 83 vezes no Jornal Nacional nos últimos dois anos”, afirmou Jorge Kajuru.

Ao mesmo tempo, Ronaldo Caiado reafirmou seu compromisso com a transparência na governança da máquina pública e do uso do dinheiro público. “Estamos trilhando hoje um caminho errado e não é difícil corrigi-lo. Se formos eleito, vamos dar total transparência ao nosso mandato, até porque governantes são funcionários públicos e não deuses”.

Balanço

Ao fazer um balanço da jornada desta quarta-feira, Ronaldo Caiado demonstrou contentamento com a recepção do público e autoridades que acompanharam o time da frente ‘Unidos para Mudar Goiás’ nas cidades da Região da Estrada do Ferro. “O carinho das pessoas reforça que o nosso trabalho é assimilado pelos goianos e a cada lugar que visitamos esse sentimento é crescente. Sinto-me orgulhoso e com um peso nos ombros em retribuir essa confiança depositada com altivez e sabedoria”, disse.

A primeira parada da caravana foi gameleira, onde o grupo foi recepcionado pelo prefeito da cidade Wilson Tavares (PP) e pelo vice Roberto (PT), que agradeceram a presença de todos os pré-candidatos e o empenho em levar emendas para a cidade. O prefeito aproveitou para fazer um pedido ao senador.

“Ronaldo Caiado, se eleito governador, preciso de apoio para viabilizarmos um polo industrial, precisamos de ajuda para o asfaltamento de uma rodovia até Luziânia para escoar a nossa produção. Obrigado por visitar nossa cidade e torço para que Deus abençoe a sua vida e a de nossa cidade”, disse Tavares.

Presidente do Legislativo gamelense, Mireille Santana (PSD), destacou a importância da presença de dois senadores na casa de leis municipal. “É um prazer recebê-lo aqui na Câmara e receber dois senadores em um mesmo dia é um momento histórico para esta Casa. Me lembro, quando o senhor se candidatou em 1989, me admirei com a figura de Ronaldo Caiado e se pudessem, naquela época, votaria no senhor”, elogiou.

Silvânia também recebeu a caravana em clima de esperança de dias melhores. Convidado a fazer uma prece antes da reunião, o vereador Pastor Genilton (PTC) desejou sucesso a Ronaldo Caiado. “Nutro admiração ao senador Ronaldo Caiado e espero que a caminhada dele rumo ao Palácio da Esmeraldas seja exitosa”, disse.

Kleber França (PRP) ressaltou a formação do líder do Democratas no Senado Federal para lidar com uma gestão em crise e que no interior, o dinheiro não resolve todos os problemas, mas é preciso também um bom diálogo. “Ainda bem que o senhor é médico e vai pegar um estado na UTI, quase no leito final, mas tenho certeza que ele terá habilidade para recuperar Goiás e resgatar a dignidade dos goianos. Só peço que o senhor mantenha-se fiel a sua trajetória política e faça a política da simplicidade”, completou.

A vereadora Alessandra Maciel (PSL) enalteceu a figura pública de Ronaldo Caiado e pediu empenho nas pautas que interessam às mulheres. “Espero que o senhor defenda a causa das mulheres e também dos animais, como defensora dos animais que sou, mas também peço atenção especial à saúde. Meu marido morreu por falta de vagas numa UTI e não podemos mais tolerar que situações assim aconteçam”, protestou.

O ex-prefeito João Caixeta destacou que a postura política de Ronaldo Caiado é a mesma desde o início de sua vida pública. “Conheço o senhor de muitos anos e sempre teve pensamento e condutas corretas e coragem para defender os interesses dos goianos. Estamos contigo para votar e ajuda-lo a ter êxito nessa empreitada”, afirmou.

Vice-prefeito de Silvânia, Pedro Henrique Caixeta salienta que o sentimento de mudança de rumo une os goianos e cresce a cada momento. “O povo clama pelo senhor não somente em Silvânia, mas também em todo o estado. O senhor fala a verdade e é o nome da mudança para um novo Goiás”. Você, Caiado, virá para descascar o abacaxi herdado dos 20 anos do ‘Tempo Novo’”.

Vianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis

Ao chegar a Vianópolis, Ronaldo Caiado foi recepcionado pelos presidentes do DEM local, Chico das Verduras, e do Sindicato Rural da cidade, Maurício Fernandes, que não poupou elogios a ao senador democrata, relembrando a trajetória de Caiado como presidente da União Democrática Ruralista (UDR), em meados dos anos 1980.

“Você prestou relevantes serviços como deputado federal e defensor dos produtores rurais e espero que você preste bons serviços como governador de Goiás, dando maior atenção ao interior e cuidando das áreas importantes do estado”, lembrou.

São Miguel do Passa Quatro também recebeu o time liderado por Ronaldo Caiado de braços abertos e fez questão de escutar suas propostas na tarde desta quarta, na Câmara Municipal. “A hora de mudar a realidade de nosso estado chegou. Vamos ajudar a eleger Ronaldo Caiado governador para resgatarmos a gestão e levantarmos a bandeira da ética e moralidade de Goiás, que se cansou de um governo que mente e manipula a população”, disse o presidente da Câmara local, Misael Brandão (PPS).

A penúltima parada da frente foi em Cristianópolis. Uma das lideranças presentes, o ex-vice-prefeito da cidade Pedro Fagundes (Democratas), não poupou elogios ao pré-candidato ao governo. “Ronaldo Caiado foi o único político representativo que atendeu às demandas de nosso município, especialmente na zona rural, e se eleito governador, pode atuar na melhoria da saúde e no desenvolvimento econômico de Cristianópolis”, assegurou.