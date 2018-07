Prefeitura intensifica obras na Marginal Botafogo

A prefeitura de Goiânia intensificou nesta semana os trabalhos de recuperação da Marginal Botafogo, uma das mais importantes vias da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), os serviços estão concentrados entre as avenidas Araguaia e Independência, onde a equipe está realizando a limpeza e a marcação dos pontos que serão reparados.

Segundo o prefeito Iris Rezende, o objetivo é recuperar os pontos mais críticos e já iniciar a preparação do canal para grandes volumes de água e tráfego. ‘Goiânia cresce em proporções gigantescas e a estrutura da Marginal Botafogo não comportou este crescimento. Por isso, nosso projeto é de recuperação total da via e preparação do canal para suportar a nova demanda da cidade. Nada de improviso, buscamos soluções’, afirma Iris.

O titular da Seinfra, Dolzanan da Cunha Mattos, reforça o empenho de toda equipe para conclusão da obra até o final do ano. “Sabemos da importância desta via para a cidade, prova disso foi o decreto do prefeito Iris Rezende, que ficou preocupado com a situação e determinou o estado de emergência”, afirma.

No documento assinado no final de junho, ficou estabelecido que a Marginal Botafogo recebesse os trabalhos em caráter emergencial de 180 dias. Com isso, a empresa responsável pela execução das obras anunciou que até o fim de 2018 todos os trabalhos estarão concluídos e a via entregue com segurança à população.

Dolzonan esclarece ainda que, simultaneamente aos reparos, uma equipe de técnicos da Prefeitura, Instituto Federal de Goiás (IFG) e Conselho Regional de Engenharia (Crea-GO), vai elaborar o projeto de diagnóstico final da via, documento esse que vai mostrar a situação mais detalhada de toda a Marginal, como determinou o prefeito.

“Com essa parceria, fizemos uma economia considerável aos cofres públicos, ganhamos esse diagnóstico que vai nos dar um norte para o início das obras definitivas na Marginal”, explica.