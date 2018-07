PROS realiza encontro de pré-candidatos com Caiado

Evento contou com participação dos principais nomes do partido em Goiás e apresentou pastora Maria Aparecida como nome do partido à Câmara Federal

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) reuniu, nesta quinta-feira, 26, pré-candidatos a deputado estadual para encontro com o senador e governadoriável Ronaldo Caiado (Democratas), em Goiânia (GO).

Comandada pelo presidente estadual da sigla em Goiás, deputado e pré-candidato a vice-governador Lincoln Tejota, a reunião teve como objetivo oficializar a vice-prefeita de Planaltina de Goiás, Maria Aparecida, como nome do partido para a Câmara Federal em 2018.

Ao todo, 50 pré-candidatos participaram do almoço, que contou ainda com as presenças do senador Wilder Morais (Democratas); do presidente nacional do PROS, Eurípedes Júnior; dos vereadores por Goiânia Tiãozinho Porto (líder do prefeito na Câmara), Vinícius Cirqueira (que é pré-candidato a deputado estadual) e Priscilla Tejota (PSD); do deputado e pré-candidato à reeleição Sérgio Bravo (PROS); do presidente metropolitano do PROS, Rodrigo Melo; além do pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Bethel, Gentil R. Oliveira.

Em discurso de boas vindas, Lincoln Tejota destacou a força do PROS em Goiás, que se consolida hoje como uma das principais forças políticas para o pleito de 2018. “É muito bom estar ao lado de amigos, corajosos e dispostos a mudar os rumos de nosso Estado. Temos a chapa mais competitiva porque temos homens e mulheres que representam os anseios da população”, agradeceu.

O senador Wilder Morais contou como se deu a escolha do pré-candidato à vice na futura chapa de Caiado e enalteceu a história do jovem parlamentar. “Não há como negar a contribuição do PROS para a frente Unidos Para Mudar Goiás. Lincoln é um jovem preparado, líder nato e que tem serviço prestado, que fará toda a diferença. Estamos otimistas, temos trabalhado muito e estamos convictos de que representamos a mudança que Goiás clama”, discursou.

Presidente nacional do partido, o goiano Eurípedes Júnior demonstrou total confiança no projeto desenvolvido por Tejota e acredita que o PROS estará, a partir do ano que vem, entre os dez principais partidos do Brasil.

“Vejo que temos uma chapa consistente de pré-candidatos a deputado estadual em Goiás e com certeza poderemos contribuir muito agora ao lado do senador Ronaldo Caiado. Lincoln é o melhor vice que alguém poderia ter e o partido está unido em torno desse projeto”, ressaltou.

O pré-candidato ao governo Ronaldo Caiado agradeceu as declarações de apoio e afirmou que o PROS será maior em Goiás do que em outros Estados porque aqui há um grupo consistente e dedicado, que “contribuirá e muito” em um eventual governo seu.

“Estamos fazendo uma média de seis a oito cidades por dia. Estamos trabalhando para valer 24 horas por dia para ouvir a população e discutir os rumos do Estado com o máximo de pessoas possível. A escolha da chapa, a escolha vice, é fundamental nesse processo. Por isso buscamos um jovem que já tem experiência, credibilidade, prestígio e competência. Esse jovem é respeitado na Assembleia e um governador tem que respeitar o poder Legislativo”, argumentou.

Para Caiado, a presença maciça de quase todos os pré-candidatos e dos principais líderes do PROS em Goiás e no Brasil demonstra a força e unidade da sigla no Estado.

“Estamos unidos para resgatar o orgulho dos goianos, para oferecer uma alternativa de governo eficiente e com os olhos voltados para a população. Sei que muitos prefeitos e vereadores estão sendo pressionados por esse governo falido, que quebrou o Estado, dilapidou o patrimônio público, por isso agradeço a todos que aqui estão. Estou convicto que essa chapa encara a renovação que o povo clama”, arrematou.