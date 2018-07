Dia D da BNCC para Ensino Médio em Goiás será em 8 de agosto

Criar grupos nas Coordenações Regionais de Educação (CRECEs) para a mobilização da comunidade escolar e da sociedade para o Dia D, uma data específica para o debate e o estudo do documento que estrutura a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio. Essa é uma das estratégias da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), por meio da Superintendência de Ensino Médio, para garantir a máxima adesão da rede estadual à ação que o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) propõe a todos os envolvidos com a educação no País.

Em Goiás, o Dia D será realizado na quarta-feira, 8 de agosto, nas escolas estaduais. Para ampliar e aprofundar o debate, será disponibilizado para as unidades o material de apoio oferecido pelo Consed, com orientações para gestores, além de vídeos de apresentação e esclarecimentos sobre o Novo Ensino Médio.

A rede estadual possui, nesse nível escolar, mais de 12 mil professores e quase 200 mil alunos, que são chamados para contribuírem com o documento que vai estruturar a BNCC.

“É fundamental que os professores goianos, alunos e demais membros da comunidade escolar participem. O Dia D será um momento de formação e ao mesmo tempo de consulta pública aos professores, de acordo com sua área de conhecimento”, ressalta o superintendente de Ensino Médio da Seduce, João Batista Peres Júnior.

Ele destaca que Goiás tem participado ativamente da construção da BNCC e irá contribuir com as novas sugestões dos envolvidos a partir da realização do Dia D. “Somos um dos estados que mais contribuições fez ao longo de todo o processo.”

Nesse debate, os professores goianos poderão analisar o nível de clareza e pertinência de cada competência e habilidade das quatro áreas do conhecimento – linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza; e ciências humanas e sociais aplicadas. Também é a oportunidade para verificar se cada componente curricular está contemplado na atual proposta BNCC.

Orientações Consed

O Consed pretende alcançar mais de 28 mil escolas públicas de todo o País com o Dia D de discussão da BNCC para o Ensino Médio. Serão mais 500 mil professores, estudantes e pais na avaliação da proposta da Base que está em análise pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

A orientação é a de que cada escola reúna o corpo docente do Ensino Médio para a realização de cinco atividades. A principal delas é o preenchimento do formulário de avaliação da BNCC, quando, divididos por áreas de conhecimento, professores poderão analisar as competências e habilidades de cada área. O resultado da consulta pública será encaminhado ao CNE.

Entenda a BNCC

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.

A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

A Base é uma referência obrigatória, mas não é o currículo. Seu papel será justamente o de orientar a revisão e a elaboração dos currículos nos estados e nos municípios. A BNCC estabelece os objetivos que se espera que os estudantes venham a atingir, enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos. De maneira simples, é possível afirmar que a Base indica o destino onde se quer chegar. O currículo traça o caminho.

Mais informações no portal: www.basenacionalcomum.mec.gov.br