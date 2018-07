Rede Sustentabilidade promove pré-convenção neste sábado (28)

A Rede Sustentabilidade realiza neste sábado (28), às 13 horas, no Colégio Objetivo do Setor Coimbra, a sua pré-convenção. O evento tem o objetivo de aprofundar as discussões e formatar a chapa que será votada na convenção oficial da legenda, que deve ser realizada no dia 02 de agosto.

A expectativa é que o nome do ex-subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Edson Braz, seja aclamado como o pré-candidato do partido ao governo de Goiás. A empresária Lilia Monteiro seria a vice, e Aguimar Jenuíno e Orlando Alves devem ser os postulantes ao Senado.

Durante o final de semana, também serão realizados os últimos seminários que estão discutindo as propostas para o Plano de Governo da Rede Sustentabilidade em Goiás. Os debates, que são feitos com especialistas da área com a participação da população, já passaram pelos temas de combate à corrupção, segurança pública e gestão orçamentária. Nesta sexta (27), é a vez de debater a Saúde e, no domingo (29), Educação.

SERVIÇO

Pré-convenção Rede Sustentabilidade

Data: 28 de julho (sábado)

Horário: 13 horas

Local: Colégio Objetivo

Endereço: Rua 240b, nº 146 – Setor Coimbra.