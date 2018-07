Senadora visita municípios do Sudoeste goiano

Dando sequência às viagens pelo sudoeste goiano, a senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) visitou, nesta quinta-feira (26) quatro municípios: Lagoa Santa, Itajá, Itarumã e Caçu.

Na primeira cidade, reconhecida pelo potencial turístico, Lúcia Vânia já viabilizou recursos para urbanização de lago. Lagoa Santa tem taxa média de 40% de ocupação anual dos 1.600 leitos. A educação pública do município é 100% integral e possui bons indicadores de ensino.

Lúcia Vânia foi recebida pelo prefeito Adivair, o secretariado e vereadores, em mais uma das reuniões de trabalho feitas pela parlamentar a fim de escutar as reivindicações dos municípios para compreender as demandas de cada localidade.

“Esse trabalho que a senhora está fazendo é muito importante. Aqui recebemos emendas idênticas de dois parlamentares e acabamos perdendo recurso”, disse Adivair à senadora.

“A cidade está preparada para receber todo tipo de expansão do turismo”, reconheceu Lúcia Vânia.

Em Itajá, o prefeito Renis Cesar agradeceu recurso destinado pela senadora na ordem de R$ 300 mil para compra de equipamento hospitalar. “Essa emenda vai salvar algumas vidas no município”, comentou ele.

Logo depois, em Itarumã, Lúcia Vânia explicou ao prefeito e seu secretariado e também a vereadores sobre o trabalho de senadora junto com os municípios. “Eu faço essas visitas porque eu dependo das prefeituras para conseguir ajudar os municípios”, explicou, falando sobre o entendimento das principais necessidades de cada local para estudar as melhores alternativas em termos de projetos do governo federal, para além das emendas, cujo montante é insuficiente para contemplar todas as demandas.

“Tenho certeza que tudo que a senhora manda para os municípios é para beneficiar o povo. A política não tem outro significado a não ser esse”, disse o prefeito de Itarumã, Ricardo Francisco.

Encerrando o dia, a parlamentar participou de reunião de trabalho em Caçu, onde foi recebida pela prefeita Ana Cláudia Oliveira e demais lideranças locais. O município conta com mais de R$ 1 milhão em recursos destinados pela parlamentar goiana. Na quarta-feira, Lúcia Vânia visitou Serranópolis, Chapadão do Céu e Aporé, e nesta sexta estão previstas visitas às cidades de Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Rio Verde.