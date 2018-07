Bazar | ‘A Casa’ da Música

Música para todos os gostos. O projeto A Casa traz, em sua segunda edição, dez atrações de 15 de agosto a 16 de setembro. Vão se apresentar na arena de shows Leo Santana, Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Vintage Culture, Thiaguinho, Lulu Santos e as duplas João Bosco e Vinícius, Zé Neto e Cristiano, e Henrique e Juliano. O espaço, que está em construção próximo à Unip, terá área gourmet e um pub.

Quarta de Guarda-Chuvas

Nessa semana, chegamos às últimas apresentações do espetáculo ‘Quando se abrem os Guarda-Chuvas’. Dia 1º, às 20h, na escola de idiomas The Rising Sun (Rua 10, setor Oeste). E dia 8, às 20h, no Espaço Sonhus (Colégio Lyceu). Será o encerramento da temporada com apresentações gratuitas e abertas ao público. Mais: 4103.2729 e 3225.2013.

Juntas por Marielle

A Anistia Internacional lançou em 25 de julho, Dia da Mulher Negra, um vídeo em que oito mães contam a relação de solidariedade e do vínculo afetivo que construíram com a defensora dos direitos humanos e vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março.

Juntas por Marielle (II)

Os filhos dessas mulheres foram vítimas da violência e elas receberam o apoio de Marielle na luta por justiça. Agora se colocam ao lado de Marinete da Silva, mãe da vereadora. Vídeo no Facebook @anistiainternacionalbrasil. Lá há convite para assinar a petição que cobra respostas das autoridades sobre o assassinato de Marielle.

Resgate histórico

A antiga casa de Tonico de Pina, em Anápolis, está em obras. O local vai receber, em setembro, a Mostra Kzulo de Arquitetura, Design de Interiores e Paisagismo. Com o tema ‘A linha do tempo – O passado, presente e futuro de Anápolis’, a mostra irá resgatar a história da cidade em 28 ambientes.